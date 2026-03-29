Nová generace RCS přinese tyhle skvělé změny. Na minimálně jednu uživatelé čekali roky Hlavní stránka Zprávičky GSMA oznámila RCS Universal Profile 4.0 s nativními videohovory přímo v chatovací aplikaci Nová verze přináší formátování textu včetně tučného písma, kurzívy a přeškrtnutí Na implementaci v Google Messages a iMessage si počkáme minimálně do konce roku 2026 Adam Kurfürst Publikováno: 29.3.2026 16:00 Organizace GSMA představila novinky v nové generaci komunikačního protokolu RCS. Nová verze RCS Universal Profile 4.0 přináší funkce, na které uživatelé čekají roky – především možnost videohovorů bez nutnosti přepínat do jiné aplikace. Jde o dosud nejkomplexnější upgrade tohoto standardu. Videohovory přímo z konverzace Formátování textu konečně i v RCS Vyšší kvalita fotek a videí Kdy se dočkáme? Videohovory přímo z konverzace Hlavní novinkou RCS 4.0 je funkce Messaging-Initiated Video Calls (MIVC), která umožňuje zahájit videohovor přímo z probíhající konverzace. Fungovat bude jak v individuálních chatech, tak ve skupinových konverzacích. Účastníci skupinového hovoru se budou moct připojit i později, pokud zmeškali původní pozvánku – logy videohovorů se totiž zobrazí přímo v časové ose chatu. V praxi to znamená, že Zprávy Google nebo iMessage by mohly nabídnout videohovory bez přepínání do Google Meet nebo FaceTime. Uživatel by jednoduše v konverzaci klepnul na tlačítko a zahájil hovor s kýmkoli – bez ohledu na to, jestli protistrana používá Android nebo iPhone. Zařízení si navíc automaticky vyjednají optimální kodek pro nejvyšší možnou kvalitu obrazu. Formátování textu konečně i v RCS Překvapivě až teď RCS dostává podporu pro formátování textu. S verzí 4.0 budou uživatelé moct psát tučně, kurzívou nebo použít přeškrtnutí – tedy základní styly, které platformy jako WhatsApp nebo Telegram nabízejí už roky. GSMA myslela i na zpětnou kompatibilitu: pokud zpráva spadne na SMS, příjemce dostane čistý text bez formátovacích značek, takže nebude vidět změť hvězdiček. Tato změna by měla vyřešit i problém s textovými efekty z iMessage. Když dnes uživatel iPhonu pošle zprávu s animovaným efektem na Android, příjemce vidí podivný formátovací kód. S RCS 4.0 by se alespoň základní styly měly zobrazovat správně na obou platformách. Vyšší kvalita fotek a videí RCS Universal Profile 4.0 vylepší také sdílení médií. Před odesláním fotky nebo videa si zařízení vymění informace o podporovaných formátech a vyberou optimální kódování. To by mělo eliminovat situace, kdy video dorazí v nízké kvalitě, protože odesílající telefon zvolil „bezpečný" formát s vysokou kompresí. Podobně se zlepší i hlasové zprávy. Díky standardizovanému kodeku by měla hlasová zpráva z Google Messages znít stejně dobře na iPhonu jako na jiném Androidu. Kdy se dočkáme? Oznámení RCS Universal Profile 4.0 neznamená, že funkce budou brzy dostupné. RCS Universal Profile 3.0 byl představen v březnu 2025 a jeho hlavní novinka – end-to-end šifrování mezi Androidem a iOS – se stále pouze testuje. Realisticky lze očekávat, že funkce z verze 4.0 dorazí do Google Messages a iMessage nejdříve koncem roku 2026 nebo začátkem roku 2027. Apple navíc historicky nepřijímá nové standardy s velkým nadšením. Zatímco Google by mohl videohovory implementovat relativně rychle (alespoň pro komunikaci mezi Androidy), u iPhonů to může trvat podstatně déle. FaceTime a iMessage jsou pro Apple strategické produkty a není jasné, jak ochotně je nahradí interoperabilním řešením. Zdroje: GSMA, 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi