Mezi “tradiční” výrobce, kteří na trh pravidelně posílají smartphony s ohebným displejem se vedle Samsungu a Huawei řadí také Motorola. Ta si sice od představení své druhé iterace novodobého véčka Razr dala menší pauzu, o to velkolepější by však její návrat měl být. Nová Motorola Razr 2022 by totiž měla dorazit s výbavou, která zná jen málo kompromisů.

Motorola Razr 2022 s nejvýkonnějším Snapdragonem

Na oficiální premiéru ohebné novinky od Motoroly si ještě budeme muset pár dní počkat. Díky tomu, že to Lenovo nevydrželo a na svém čínském webu se již některými superlativy připravované Motoroly Razr 2022 pochlubilo si o ní však můžeme už teď udělat více než dobrý obrázek. V první řadě se máme dočkat smartphonu s čipsetem Qulacomm Snapdragon 8+ Gen 1. Aby pak telefon svůj výkon náležitě zužitkoval, výrobce jej osadil displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz. Řeč je přitom pochopitelně o ohebném, 6,7″ OLED panelu a Motorola by tak měla nabídnout ohebný displej s dosud nejvyšší obnovovací frekvencí na trhu. Podpora 10-bit barevné hloubky a HDR10+ jsou pak jen další příjemné bonusy. Na vnější straně je pak připraven ještě druhý, 2,7″ OLED displej. Z produktových snímků je pak jasně patrné, že se smartphone oproti předešlým modelům zbavil typické brady ve spodní části.

To je bohužel zatím víceméně vše, co jsme se o chystané novince dozvěděli. Dále zde však máme spekulace z poměrně důvěryhodného zdroje, jakým je známý leaker Evan Blass. Dle něj by smartphone měl nabídnout 50MPx primární fotoaparát s objektivem o světelnosti f/1.8 a společnost mu má dělat 13MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Například o baterii ale zatím žádné důvěryhodné info nemáme a budeme si tak muset počkat do 11. srpna, kdy bychom se měli dočkat kompletního odhalení novinky.

Jaké mobily vyzařují nejvíce radiace? Máme seznam z německého úřadu čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Líbí se vám více skládací “véčka” nebo smartphony typu Galaxy Fold?

Zdroj: Notebookcheck.net