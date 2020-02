Razr 2019 a Z Flip vs. beton. Jak si vedly ohebné telefony v crashtestu?

Co to vlastně vydrží? To je otázka, kterou si při koupi telefonu klade kdekdo. Ještě o level důležitější je pak u ohebných telefonů, u kterých se pant a ohyb obrazovky považují za extrémně citlivé místo. Nedávno jsme psali například o tom, jak si vedly v rychlém robotickém zavírání a otevírání telefony Samsung Galaxy Fold a Motorola Razr 2019. Tam dostal Razr překvapivě brzy na frak. Nicméně test, při kterém se v extrémní rychlosti telefon otevírá a zavírá pořád dokola, reálné používání moc nevystihuje. Takový pád z ruky na chodník, to už je jiná. Redakce CNET, která je zodpovědná i za zmíněný test ohybu, teď zkusila dva ohebné telefony pustit na beton. Nový crashtest znovu podstoupil Razr 2019 a s ním nově představený Samsung Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip vs. Motorola Razr drop test

Prostor dostaly tři různé varianty pádu. První na řadě bylo upuštění zavřených telefonů přední stranou dolů, tedy vnějšími displeji a hlavně kamerami přímo na chodník. Při druhém pokusu byly přístroje vydány gravitaci otevřené a displejem dolů. U třetí varianty pak šlo o simulaci situace, kdy může telefon vypadnout z ruky při otevírání. Tam to tedy bylo i se švihem a rotací.

Jak dopadl crashtest Motoroly Razr 2019 a Samsungu Galaxy Z Flip vám nebudeme úplně prozrazovat, mrkněte se do videa. Angličtině rozumět nemusíte, všechny okomentované následky jsou pěkně vidět. Oba telefony skončily dle očekávání popraskané a pěkně domlácené. Funkčnost displejů a dokonce i fotoaparátů ale zůstala zachována. Jak to ale u pádů bývá, stačí trochu jiný úhel a všechno může být jinak. Těžkou soudit, jestli jde v takovém případě vybrat nějakého vítěze. Oba telefony půjde dál používat, ale pěkný pohled na ně nebude. Podobnému zacházení by asi lépe neodolal ani jakýkoli běžný vlajkový telefon současnosti.

Co říkáte na výsledky tohoto testu?

Zdroj: CNET YouTube