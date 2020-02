Redakce serveru CNET se pustila do zajímavého pokusu. Vzala speciální ohýbací přístroj, připevnila do něj novou flexibilní Motorolu Razr 2019 a vydala se najít odpověď, zda a kdy se pant či displej telefonu pokazí. Nebyl to v jejich podání první takový pokus. Na začátku října 2019 podrobila stejnému testu Samsung Galaxy Fold. Ten vydržel v přístroji FoldBot od SquareTrade plánovaných 100 000 “zaklapnutí” bez újmy. Samsung přitom při propagaci říkal, že v této oblasti sám telefon testoval a vydržet má až 120 tisíc cyklů. Novou otázkou tedy bylo, jak si poradí nový ohebný kousek značky Motorola. Nebudeme vás napínat, bylo to o poznání hůř. Nová Motorola Razr 2019 test ohybu moc nezvládla a již po sedmadvaceti tisících zavřeních a otevřeních začala v pantu křupat a vrzat.

Watch the new Moto Razr fall short of 28,000 folds (full livestream with unboxing)

“Neprůkazné,” brání se výrobce

Když to budeme chtít převést na čas používání, zkusíme se opřít o data Samsungu. Ten při prezentaci Foldu tvrdil, že je zmiňovaných 120 tisíc ohybů dostatečná hodnota pro tříleté používání. Pokud budeme považovat oba flexibilní displeje v konkurenčních telefonech za rovnocenné, test ohybu u Motorola Razr 2019 prokázal, že v tomto ohledu nevydrží ani devět měsíců. Výsledek zátěžového experimentu samozřejmě vyvolal i reakci od výrobce. “Razr 2019 je unikátní telefon se systémem zavírání, které nemá jiný telefon na světě. FoldBot není přizpůsobený pro testování našeho telefonu. Jakékoli testy prováděné na tomto zařízení jsou neprůkazné, protože dochází k neobvyklému pohybu. Razr prošel rozsáhlým testováním při vývoji a výsledek testu nic nevypovídá o tom, jak bude telefon sloužit opravdovým uživatelům,” komentoval výsledky experimentu mluvčí značky Motorola potažmo výrobce Lenovo. Firma v reakci na novinářský text zveřejnila vlastní video s testováním ohybu.

The real razr flip test – flip for years

Někteří komentující dokonce namítají, že Motorola Razr 2019 nepodstoupila úplně stejný test ohybu jako Samsung Galaxy Fold, protože nebyla zaklapávána nadoraz. Kdyby tomu tak bylo, mohl test dopadnout jinak. Současně je potřeba říct, že podobný experiment skutečně nedokáže přesně simulovat otevírání a zavírání telefonu v ruce. V reálném prostředí hraje roli několik dalších faktorů, které mohou výdrž značně zkrátit, ale také prodloužit.

Nutno také dodat, že test ohybu telefonu Motorola Razr 2019 dostal do potíží pouze jeho pant. Displej a zbytek hardwarové výbavy, která je potřeba pro běh systému, zůstaly v perfektním stavu. Nicméně je teď jasné alespoň to, že ve stejném testu si minimálně třikrát lépe vedl Fold od Samsungu. Ať už to pro koncového zákazníka znamená cokoli.

Zdroj: apolice