Ačkoliv chytré brýle nejsou úplnou novinkou na trhu, mateřská společnost Facebooku přichází s nadupanou vylepšenou verzí. Ve své již druhé verzi nabízí kompletně přepracovanou platformu, s vylepšenými funkcemi pro fotografii a audio, nově přidává i možností streamování. Navíc nezanedbala ani moderní design a přepracování doprovodné aplikace Meta View.

První verze chytrých brýlí od společnosti Meta nesklidila mezi uživateli očekávaný úspěch. Přesto se nenechala odradit a představila vylepšený design ikonických brýlí. Kromě tradičních lesklých a matných černých rámečků nyní nabízí tři průhledné barvy – Matte Jeans, Shiny Caramel a Shiny Rebel Black. Co se týče technologického posunu, mezi nejvýraznější a uživatelsky nejvíce očekávané změny patří rozlišení fotoaparátu, které vyskočilo z původních 5 mpx na ultraširoký 12 mpx. Úložiště nyní nabídne 35 GB, ve srovnání se 4GB u předchozího modelu.

Just got smarter. Next gen POV with #RayBanMeta pic.twitter.com/2fKzq7AYWO

— Ray-Ban (@ray_ban) September 27, 2023