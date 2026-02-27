TOPlist

Kompaktní mechanická klávesnice za super cenu: Rapture SIERRA hezky zlevnila, má nízkoprofilové snímače

  • Rapture SIERRA Wireless je kompaktní 65% mechanická klávesnice s nízkoprofilovými spínači Kailh White Rain LP
  • S kódem ALZADNY25 stojí 1 349 Kč – při uvedení loni na podzim stála 1 799 Kč
  • Nabízí CZ/SK lokalizaci, bezdrátové připojení (2,4 GHz + 3× Bluetooth) a přepínání mezi Windows a macOS

Adam Kurfürst
27.2.2026 14:00
rapture sierra mechanicka klavesnice nahled

Mechanické klávesnice s českými popisky a kompaktním formátem nebývají levná záležitost. Rapture SIERRA Wireless aktuálně pořídíte za 1 349 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 – to je o 450 Kč méně než při uvedení na trh. Za necelých 1 400 Kč dostanete 65% formát s nízkoprofilovými lineárními spínači, RGB podsvícení a široké možnosti připojení včetně tří Bluetooth kanálů. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte kompaktní mechanickou klávesnici s českou lokalizací a nechcete utrácet za prémiové značky.
⚠️ Zvažte, pokud plánujete hrát s RGB podsvícením na maximum – výdrž baterie pak výrazně klesá.
💡 Za 1 349 Kč dostanete nízkoprofilové spínače Kailh, 65% formát, bezdrátové připojení a CZ/SK popisky – to je v této cenové kategorii výjimečná kombinace.

Kompaktní formát s českou lokalizací

Tahle klávesnice od Rapture používá 65% formát s 68 klávesami – to znamená, že nemá numerickou část ani funkční řadu F1–F12 (ta je přístupná přes Fn). Na stole zabírá minimum místa, přitom zachovává šipky a základní navigační klávesy. ANSI rozložení s dlouhým levým Shiftem a úzkým Enterem je přehledné a univerzální.

rapture sierra render zepredu

Klíčová je CZ/SK lokalizace – české a slovenské popisky na klávesách. To není u kompaktních mechanických klávesnic v této cenové kategorii samozřejmost. Klávesnice podporuje jak Windows, tak macOS s možností přepínání pomocí přepínače na horní straně.

Spínače Kailh White Rain LP: tiché a rychlé

Klávesnice je osazena nízkoprofilovými lineárními spínači Kailh White Rain LP. Lineární charakteristika znamená hladký chod bez hmatového odporu – ideální pro ty, kdo preferují plynulé stisknutí. Aktivační bod je pouhých 1,2 mm a celková dráha stisku 2,8 mm, což zajišťuje rychlou reakci při hraní i psaní.

Spínače jsou předlubrikované z výroby, což přispívá k tiššímu a plynulejšímu chodu. Životnost 50 milionů stisků zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Průsvitné ABS keycapy nechávají krásně vyniknout RGB podsvícení.

Připojení: kabel, 2,4 GHz i Bluetooth

Klávesnice nabízí široké možnosti připojení. Můžete ji použít drátově přes přiložený opletený USB-C kabel (1,6 m), bezdrátově přes 2,4GHz přijímač pro nejnižší latenci, nebo přes Bluetooth až ke třem zařízením současně. Přepínání mezi zařízeními je jednoduché pomocí klávesových zkratek.

Vestavěná baterie 2 000 mAh zajistí slušnou výdrž – jeden z recenzentů chválí „dobrou výdrž“. Je ale fér zmínit, že při zapnutém RGB podsvícení na maximum výdrž výrazně klesá, což potvrzuje jiný uživatel. Pro delší herní seance bez kabelu se vyplatí ztlumit podsvícení nebo ho úplně vypnout.

Co říkají uživatelé

Na Alze má klávesnice hodnocení 4,8 z 5 (5 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 100 kusů a reklamovanost je pouhých 1,89 % – to je velmi nízká hodnota.

rapture sierra render zepredu naklonena

Recenzenti chválí především tichost, kvalitní zpracování a fakt, že „odpovídá cenově vyšším modelům konkurence“. Jeden uživatel oceňuje, že se klávesnice neodpojuje a dá se rychle vypnout a zapnout, což se hodí při přepínání na ovladač. Jako slabší stránky se objevují zmíněná kratší výdrž baterie při zapnutém podsvícení a fakt, že „zvuk kláves může někomu vadit“ – lineární spínače nejsou úplně tiché, i když jsou tišší než taktilní.

Další klávesnice a herní příslušenství ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte kompaktní mechanickou klávesnici s českou lokalizací a nechcete utrácet za prémiové značky typu Keychron nebo Logitech, tahle nabídka je rozhodně zajímavá. Za 1 349 Kč dostanete nízkoprofilové spínače Kailh, 65% formát, bezdrátové připojení s možností připojení až ke třem zařízením a RGB podsvícení. Naopak pokud potřebujete numerickou klávesnici nebo očekáváte vícedenní výdrž s plným podsvícením, vyplatí se zvážit jiné modely.

Hledáte jiné herní příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

Používáte kompaktní klávesnici, nebo preferujete plnou velikost s numerickým blokem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
