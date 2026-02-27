Kompaktní mechanická klávesnice za super cenu: Rapture SIERRA hezky zlevnila, má nízkoprofilové snímače Hlavní stránka Zprávičky Rapture SIERRA Wireless je kompaktní 65% mechanická klávesnice s nízkoprofilovými spínači Kailh White Rain LP S kódem ALZADNY25 stojí 1 349 Kč – při uvedení loni na podzim stála 1 799 Kč Nabízí CZ/SK lokalizaci, bezdrátové připojení (2,4 GHz + 3× Bluetooth) a přepínání mezi Windows a macOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mechanické klávesnice s českými popisky a kompaktním formátem nebývají levná záležitost. Rapture SIERRA Wireless aktuálně pořídíte za 1 349 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 – to je o 450 Kč méně než při uvedení na trh. Za necelých 1 400 Kč dostanete 65% formát s nízkoprofilovými lineárními spínači, RGB podsvícení a široké možnosti připojení včetně tří Bluetooth kanálů. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní mechanickou klávesnici s českou lokalizací a nechcete utrácet za prémiové značky.⚠️ Zvažte, pokud plánujete hrát s RGB podsvícením na maximum – výdrž baterie pak výrazně klesá.💡 Za 1 349 Kč dostanete nízkoprofilové spínače Kailh, 65% formát, bezdrátové připojení a CZ/SK popisky – to je v této cenové kategorii výjimečná kombinace. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Kompaktní formát s českou lokalizací Tahle klávesnice od Rapture používá 65% formát s 68 klávesami – to znamená, že nemá numerickou část ani funkční řadu F1–F12 (ta je přístupná přes Fn). Na stole zabírá minimum místa, přitom zachovává šipky a základní navigační klávesy. ANSI rozložení s dlouhým levým Shiftem a úzkým Enterem je přehledné a univerzální. Klíčová je CZ/SK lokalizace – české a slovenské popisky na klávesách. To není u kompaktních mechanických klávesnic v této cenové kategorii samozřejmost. Klávesnice podporuje jak Windows, tak macOS s možností přepínání pomocí přepínače na horní straně. Spínače Kailh White Rain LP: tiché a rychlé Klávesnice je osazena nízkoprofilovými lineárními spínači Kailh White Rain LP. Lineární charakteristika znamená hladký chod bez hmatového odporu – ideální pro ty, kdo preferují plynulé stisknutí. Aktivační bod je pouhých 1,2 mm a celková dráha stisku 2,8 mm, což zajišťuje rychlou reakci při hraní i psaní. Spínače jsou předlubrikované z výroby, což přispívá k tiššímu a plynulejšímu chodu. Životnost 50 milionů stisků zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Průsvitné ABS keycapy nechávají krásně vyniknout RGB podsvícení. KOUPIT KLÁVESNICI V AKCI Připojení: kabel, 2,4 GHz i Bluetooth Klávesnice nabízí široké možnosti připojení. Můžete ji použít drátově přes přiložený opletený USB-C kabel (1,6 m), bezdrátově přes 2,4GHz přijímač pro nejnižší latenci, nebo přes Bluetooth až ke třem zařízením současně. Přepínání mezi zařízeními je jednoduché pomocí klávesových zkratek. Vestavěná baterie 2 000 mAh zajistí slušnou výdrž – jeden z recenzentů chválí „dobrou výdrž“. Je ale fér zmínit, že při zapnutém RGB podsvícení na maximum výdrž výrazně klesá, což potvrzuje jiný uživatel. Pro delší herní seance bez kabelu se vyplatí ztlumit podsvícení nebo ho úplně vypnout. Co říkají uživatelé Na Alze má klávesnice hodnocení 4,8 z 5 (5 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 100 kusů a reklamovanost je pouhých 1,89 % – to je velmi nízká hodnota. Recenzenti chválí především tichost, kvalitní zpracování a fakt, že „odpovídá cenově vyšším modelům konkurence“. Jeden uživatel oceňuje, že se klávesnice neodpojuje a dá se rychle vypnout a zapnout, což se hodí při přepínání na ovladač. Jako slabší stránky se objevují zmíněná kratší výdrž baterie při zapnutém podsvícení a fakt, že „zvuk kláves může někomu vadit“ – lineární spínače nejsou úplně tiché, i když jsou tišší než taktilní. Další klávesnice a herní příslušenství ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte kompaktní mechanickou klávesnici s českou lokalizací a nechcete utrácet za prémiové značky typu Keychron nebo Logitech, tahle nabídka je rozhodně zajímavá. Za 1 349 Kč dostanete nízkoprofilové spínače Kailh, 65% formát, bezdrátové připojení s možností připojení až ke třem zařízením a RGB podsvícení. Naopak pokud potřebujete numerickou klávesnici nebo očekáváte vícedenní výdrž s plným podsvícením, vyplatí se zvážit jiné modely. Hledáte jiné herní příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Alza začala prodávat vlastní 4K monitor! Má 165 Hz a už stihl podstatně zlevnit Češi si jí chválí! Tahle mechanická klávesnice s českými znaky zlevnila o pětistovku, má lubrikované spínače Herní židle Genesis NITRO 550 G2 je znovu v akci. Kombinuje textil a umělou kůži VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Používáte kompaktní klávesnici, nebo preferujete plnou velikost s numerickým blokem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her klávesnice Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 