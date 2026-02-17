TOPlist

Herní židle Genesis NITRO 550 G2 je znovu v akci. Kombinuje textil a umělou kůži

  • Herní židle Genesis NITRO 550 G2 je nyní k mání za 4 274 Kč místo původních 5 699 Kč
  • Model nabízí houpací mechaniku, nastavitelné područky a nosnost až 150 kg
  • Uživatelé chválí kvalitu materiálů a pohodlí, vytýkají však sklouzávající bederní polštář

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.2.2026 12:00
Ikona komentáře 0
Genesis NITRO 550 G2 v pokoji ai ilustrace

Hledáte herní židli, která vás nezruinuje, ale zároveň nabídne solidní komfort pro dlouhé herní seance? Genesis NITRO 550 G2 patří mezi oblíbené modely střední třídy a právě teď ji na Alze seženete s 25% slevou za 4 274 Kč. Stačí mít aktivované členství v programu AlzaPlus+. Pojďme se podívat, co za tuto cenu dostanete.

Konstrukce a materiály

Genesis NITRO 550 G2 kombinuje textilní potah se syntetickou kůží, což je v této cenové kategorii běžné řešení. Výhodou textilu je lepší prodyšnost, syntetická kůže zase dodává židli sportovnější vzhled. Výplň sedáku tvoří molitan (PUR pěna), který zajišťuje měkké posezení.

CHCI HERNÍ ŽIDLI V AKCI

Konstrukce je dřevěná s kovovým křížem, což přispívá k celkové stabilitě. Pogumovaná kolečka by měla šetřit podlahu a zároveň zajistit tichý pojezd. Výrobce udává nosnost až 150 kg.

Možnosti nastavení

Židle disponuje houpací mechanikou s aretací, takže se můžete pohodlně zaklopit nebo mechaniku zafixovat. K dispozici je nastavení sklonu opěráku, výšky sedáku, výšky opěrky hlavy i bederní opěrky. Područky lze nastavit výškově, což ocení většina uživatelů – i když někteří by uvítali ještě větší rozsah.

Genesis NITRO 550 G2 render

Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bederní oblast. Právě bederní polštář je ale podle recenzí slabším místem – více k tomu níže.

Co říkají uživatelé

Genesis NITRO 550 G2 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 27 zákazníků, přičemž 93 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,37 %, což svědčí o slušné spolehlivosti.

Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu materiálů a celkové pohodlí. Jeden z recenzentů uvádí, že mu díky židli ustoupily bolesti zad a krku, protože ho nutí k lepšímu držení těla. Dalším plusem je snadná montáž a možnost sklopit opěrák téměř do lehu.

KOUPIT HERNÍ ŽIDLI SE SLEVOU

Na druhou stranu se opakovaně objevuje kritika bederního polštáře, který má tendenci sklouzávat a podle některých neodpovídá fotografiím. Vyšší uživatelé zmiňují, že ergonomie nemusí být ideální pro jejich postavu. Chybí také brzda na kolečkách, což vadí zejména těm, kdo používají herní volant.

Co je AlzaPlus+ a vyplatí se?

Program AlzaPlus+ nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček Zásilkovny, PPL Parcel Shopů nebo České pošty. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), měsíční varianta vychází na 59 Kč. Výhodou je absence minimální hodnoty objednávky – doručení zdarma získáte i při nákupu drobnosti za pár korun. Členství lze kdykoliv zrušit.

Pro koho je židle vhodná

Genesis NITRO 550 G2 je rozumnou volbou pro hráče střední postavy, kteří hledají pohodlnou židli s houpací mechanikou za rozumnou cenu. Za aktuálních 4 274 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. Pokud jste ale vyššího vzrůstu nebo vyžadujete perfektní bederní oporu, možná se budete muset poohlédnout po jiném modelu.

Máte zkušenost s herními židlemi Genesis?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024