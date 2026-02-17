Herní židle Genesis NITRO 550 G2 je znovu v akci. Kombinuje textil a umělou kůži Hlavní stránka Zprávičky Herní židle Genesis NITRO 550 G2 je nyní k mání za 4 274 Kč místo původních 5 699 Kč Model nabízí houpací mechaniku, nastavitelné područky a nosnost až 150 kg Uživatelé chválí kvalitu materiálů a pohodlí, vytýkají však sklouzávající bederní polštář Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte herní židli, která vás nezruinuje, ale zároveň nabídne solidní komfort pro dlouhé herní seance? Genesis NITRO 550 G2 patří mezi oblíbené modely střední třídy a právě teď ji na Alze seženete s 25% slevou za 4 274 Kč. Stačí mít aktivované členství v programu AlzaPlus+. Pojďme se podívat, co za tuto cenu dostanete. Konstrukce a materiály Genesis NITRO 550 G2 kombinuje textilní potah se syntetickou kůží, což je v této cenové kategorii běžné řešení. Výhodou textilu je lepší prodyšnost, syntetická kůže zase dodává židli sportovnější vzhled. Výplň sedáku tvoří molitan (PUR pěna), který zajišťuje měkké posezení. CHCI HERNÍ ŽIDLI V AKCI Konstrukce je dřevěná s kovovým křížem, což přispívá k celkové stabilitě. Pogumovaná kolečka by měla šetřit podlahu a zároveň zajistit tichý pojezd. Výrobce udává nosnost až 150 kg. Možnosti nastavení Židle disponuje houpací mechanikou s aretací, takže se můžete pohodlně zaklopit nebo mechaniku zafixovat. K dispozici je nastavení sklonu opěráku, výšky sedáku, výšky opěrky hlavy i bederní opěrky. Područky lze nastavit výškově, což ocení většina uživatelů – i když někteří by uvítali ještě větší rozsah. Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bederní oblast. Právě bederní polštář je ale podle recenzí slabším místem – více k tomu níže. Co říkají uživatelé Genesis NITRO 550 G2 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 27 zákazníků, přičemž 93 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,37 %, což svědčí o slušné spolehlivosti. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu materiálů a celkové pohodlí. Jeden z recenzentů uvádí, že mu díky židli ustoupily bolesti zad a krku, protože ho nutí k lepšímu držení těla. Dalším plusem je snadná montáž a možnost sklopit opěrák téměř do lehu. KOUPIT HERNÍ ŽIDLI SE SLEVOU Na druhou stranu se opakovaně objevuje kritika bederního polštáře, který má tendenci sklouzávat a podle některých neodpovídá fotografiím. Vyšší uživatelé zmiňují, že ergonomie nemusí být ideální pro jejich postavu. Chybí také brzda na kolečkách, což vadí zejména těm, kdo používají herní volant. Co je AlzaPlus+ a vyplatí se? Program AlzaPlus+ nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček Zásilkovny, PPL Parcel Shopů nebo České pošty. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), měsíční varianta vychází na 59 Kč. Výhodou je absence minimální hodnoty objednávky – doručení zdarma získáte i při nákupu drobnosti za pár korun. Členství lze kdykoliv zrušit. Pro koho je židle vhodná Genesis NITRO 550 G2 je rozumnou volbou pro hráče střední postavy, kteří hledají pohodlnou židli s houpací mechanikou za rozumnou cenu. Za aktuálních 4 274 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. Pokud jste ale vyššího vzrůstu nebo vyžadujete perfektní bederní oporu, možná se budete muset poohlédnout po jiném modelu. Máte zkušenost s herními židlemi Genesis? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her nábytek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024