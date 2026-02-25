Češi si jí chválí! Tahle mechanická klávesnice s českými znaky zlevnila o pětistovku, má lubrikované spínače Hlavní stránka Zprávičky Rapture FOXTROT je bezdrátová mechanická klávesnice s Gateron G Pro 3.0 Red, PBT keycapy, hotswap a Gasket Mount konstrukcí S kódem ALZADNY25 stojí 1 499 Kč místo 1 999 Kč 98% formát (99 kláves) s numerickým blokem, CZ/SK layout, baterie 8 000 mAh, 2,4 GHz + Bluetooth + USB-C Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová mechanická klávesnice s českými klávesami, numerickým blokem a Gateron spínači – za 1 499 Kč. To je kombinace, kterou na trhu prakticky nenajdete. Rapture FOXTROT za 1 499 Kč s kódem ALZADNY25 nabízí předlubrikované Gateron G Pro 3.0 Red, vyměnitelné spínače (hotswap), PBT keycapy, Gasket Mount konstrukci a baterii na týdny provozu. Přes 1 000 prodaných kusů potvrzuje, že o tuhle klávesnici je zájem – ale než ji koupíte, přečtěte si, co na ni říká 57 zákazníků. Má totiž jeden opakující se nedostatek. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte mechanickou bezdrátovou klávesnici s CZ/SK layout a numpadem za rozumnou cenu – za 1 499 Kč je to v kategorii unikát.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vidět popisky kláves ve tmě – RGB podsvícení svítí jen kolem kláves, ne skrz písmena. To je nejčastější výtka.💡 Za 1 499 Kč dostanete Gateron Red, hotswap, PBT keycapy, Gasket Mount, tři režimy připojení a baterii 8 000 mAh. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete Rapture FOXTROT používá lineární spínače Gateron G Pro 3.0 Red – předlubrikované z výroby, s aktivační silou 45 cN, dráhou 2 mm a celkovým zdvihem 4 mm. Životnost 100 milionů stisknutí. Spínače jsou hotswap (PCB podporuje 3 i 5pinové), takže je můžete kdykoli vyměnit za jiné bez pájení – vytahovač kláves i spínačů je součástí balení. Keycapy jsou z neprůsvitného PBT plastu s OEM profilem – odolnější a příjemnější na dotek než levnější ABS. Layout je CZ/SK (ANSI s českými a slovenskými znaky, bez nálepek). Konstrukce Gasket Mount s podložkami mezi šasi tlumí vibrace a snižuje hlučnost. Připojení je trojí: 2,4 GHz (USB přijímač v balení), Bluetooth (až 3 zařízení) a USB-C kabel (1,6 m, opletený). Přepínání mezi zařízeními i mezi Windows/macOS funguje na klávesovou zkratku. Baterie 8 000 mAh vydrží podle zákazníků týdny bez nabíjení. Klávesnice má 19 režimů RGB podsvícení ovladatelných přímo z klávesnice (žádný software potřeba), 12 multimediálních kláves přes Fn a zámek tlačítka Windows. Hmotnost 1 090 g – klávesnice je díky kovové konstrukci solidně těžká a nejezdí po stole. Co říká 57 zákazníků Spokojení zákazníci (a je jich většina) opakovaně chválí kvalitu zpracování, příjemný a tichý stisk, bytelnou kovovou konstrukci a poměr cena/výkon. „Za tu cenu naprosto neuvěřitelné možnosti,“ shrnuje jeden recenzent. Další oceňuje, že české klávesy jsou přímo na keycapech – žádné nálepky. Možnost trojího připojení a obrovská výdrž baterie jsou další časté plusy. Zákazník, který klávesnici koupil ve slevě za 1 200–1 400 Kč, ji označuje za „ideální volbu“ v kategorii. Nejčastější výtka je jasná a opakuje se napříč recenzemi: RGB podsvícení svítí jen kolem kláves, ne skrz písmena. PBT keycapy jsou neprůsvitné, takže ve tmě popisky nevidíte. Jeden zákazník kvůli tomu klávesnici vrátil v 14denní lhůtě. Pokud potřebujete vidět znaky ve tmě, tohle bude problém. Další opakující se výtka: mezerník je citlivější než ostatní klávesy – stačí lehký dotyk a registruje stisk. Při drknutí do stolu může klávesnice indikovat stisk mezerníku. Řešení existuje: díky hotswap můžete pod mezerník dát těžší spínač. Méně časté, ale důležité postřehy: nabíjení je velmi pomalé – kompenzuje to ale obrovská kapacita, takže nabíjíte zřídka. Klávesnice nemá dedikovanou aplikaci pro pokročilé nastavení – vše se řeší klávesovými zkratkami, což někomu vyhovuje (žádný bloatware) a někomu chybí. Po 30 sekundách bez aktivity klávesnice přejde do spánku – pokud ve hře držíte jen jednu klávesu, může se odpojit (obejdete to občasným stiskem jiné klávesy). Pár zákazníků řešilo vadný kus (nefunkční mezerník, Bluetooth) – reklamace proběhly rychle. KOUPIT KLÁVESNICI ZA 1 499 KČ Pro koho to smysl dává Rapture FOXTROT za 1 499 Kč je nejlepší volba, pokud potřebujete mechanickou bezdrátovou klávesnici s CZ/SK layout a numerickým blokem za rozumné peníze. Gateron Red jsou tiché a plynulé, hotswap dává prostor pro budoucí úpravy a PBT keycapy vydrží roky. Pokud ale pracujete ve tmě a potřebujete vidět znaky na klávesách, tohle není klávesnice pro vás – podsvícení je čistě dekorativní. A pokud preferujete větší jednořádkový Enter nebo potřebujete Print Screen, 98% formát vám ho nenabídne. Pokud hledáte další herní příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Jaké spínače preferujete – lineární Red, taktilní Brown, nebo clickovací Blue? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice Rapture slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025