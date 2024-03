Řada Xiaomi 15 prý zdraží! Jak zní první spekulace o výbavě?

Před nedávnem globálně vyšla řada Xiaomi 14

V Číně se už nyní spekuluje o jejím nástupci, prý zdraží

Podle známého insidera přinese lepší čtečku otisků

Není to tak dlouho, co Xiaomi na český trh uvedlo do té doby velmi vyhlíženou řadu Xiaomi 14. Zatímco v domovské Číně se prodávají tři modely, k nám dorazil pouze ten základní a pak nejvybavenější Ultra, který má pokročilé fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci s německou firmou Leica. Ačkoliv jsme od nastupující řady Xiaomi 15 vzdálení ještě několik měsíců, už nyní se objevují první spekulace.

S některými z detailů přišel uznávaný insider Digital Chat Station. Dle jeho poznatků budou mít všechny modely z finální sestavy, ať už je jakákoliv, ultrasonickou čtečku otisků. To by mohlo představovat významný posun v bezpečnosti biometrického odemykání, aktuální vlajky od Xiaomi totiž spoléhají na optické senzory.

Na čínské sociální platformě Weibo se pak objevilo hned několik dalších zajímavých tvrzení. Z modelu Xiaomi 15 Pro se prý díky 1palcovému obrazovému snímači OV50K s rozlišením 50 Mpx stane pokročilejší fotomobil. Hlavní fotoaparát má být doprovázen 50Mpx ultra širokoúhlou kamerou JN1 (velikost 1/2,76 palce) a periskopickým teleobjektivem OV64B (velikost 1/2 palce). I tentokrát se o foťáky postará Leica. Dále se hovořilo o zúžení rámečků na pouhých 0,6 mm.

Proslýchá se, že řada Xiaomi 15 letos vyjde v říjnu, nejpozději v listopadu, a to s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Pokud bude vyvinut nějaký Ultra model, nejspíš zase dorazí s několikaměsíčním zpožděním. Co se týče cen, zatím je na spekulace poměrně brzo, ale Digital Chat Station naznačil zdražení. Zda si zařízení na globálních trzích udrží konkurenceschopnost vůči modelům Samsungu a dalším vlajkám, pak bude záviset na finálních cenách.

Xiaomi 14 dostalo v Česku cenu 21 999 korun v základní verzi 12/256GB, model Ultra je pak v předprodeji k dispozici za 34 999 Kč v jediné konfiguraci 16/512GB. Za recenzi obou modelů výrobce navíc dává pěkné bonusy.

