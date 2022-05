Společnost Xiaomi ještě ani nepředstavila vrcholný model řady Xiaomi 12 a už se začíná hovořit o nadcházejících modelech Xiaomi 13. Na začátek je ale potřeba sdělit, že jde o pouhou spekulaci, která ale přesto vypadá zajímavě.

Řada Xiaomi 13 spatřena na čínské databázi

Web xiaomiui vyhrabal v čínské databázi, kde se mimo jiná zařízení zapisují také nadcházející mobilní telefony hned čtyři IMEI, u kterých se předpokládá, že jde o čínské a globální varianty telefonů Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro.

Ta, která jsou určená pro čínský trh se označují jako 221113C a 2210132C, přičemž globální verze se označují stejně, akorát místo písmena C mají písmeno G, což má značit právě globální verze. Web se navíc pouští do spekulace, že bychom se telefonů mohli dočkat dříve, než bylo původně v plánu. Obvykle vídáme vlajkové lodě čínské firmy v prosinci. Zároveň by to ale znamenalo, že by mohl Qualcomm představit čipset Snapdragon 8 Gen2 dříve, jelikož právě vlajky od Xiaomi bývají vůbec prvními mobily s nejočekávanějšími čipy pro Android zařízení.

Co od Xiaomi 13 očekáváte?

Zdroj: GSMArena