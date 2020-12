Němci a Qualcomm chtějí z mobilů udělat spektroskopy. Co to znamená?

Jestli patříte mezi fanoušky Star Treku, asi vám nemusíme představovat úžasný přístroj jménem Trikordér. Příznivci Červeného trpaslíka zase určitě znají Psychosken. Obecně jde o sci-fi zařízení, která v těchto oblíbených seriálech a filmech bezdrátově zjišťuje stav lidí a předmětů v jejich blízkosti. Umí analyzovat ovoce, kondici člověka nebo třeba kvalitu různých materiálů. Podobné kousky by velmi brzy mohly umět i telefony s procesory Qualcomm. Americká firma totiž ve spolupráci s německou společností Trinamix vyvíjí modul, díky kterému se chytrý telefon může proměnit ve spektroskop. Zjednodušeně řečeno zařízení, které je schopné analyzovat molekulární strukturu věcí.

Qualcomm a Trinamix chtějí telefon proměnit ve spektroskop

O analýzu se má starat součástka generující a přijímající infračervené záření na krátkou vzdálenost. Jen tak sama o sobě by tato funkce moc velké využití neměla, ale firmy už mají na stole první praktické příklady. Například díky skenu kůže skrze mobil by uživatel mohl zjistit její stav a nechat si doporučit vhodné dermatologické přípravky. Stačilo by přitom jen telefonovat a mobil by oskenoval pokožku na tváři. Proměnit telefon ve spektroskop by se podle firem Trinamix a Qualcomm mohlo hodit i při zkoumání ovoce a dalších potravin. U nich by se díky této technologii jednoduše zjišťovala třeba hladina cukru. Molekulární analýza by mohla pomáhat i odhalovat různé padělky.

Molecular Sensing for Future Smartphones – a trinamiX technology

Dobrá zpráva je, že zmíněný modul by neměl nijak významně zvětšovat velikosti telefonů. Až bude mít součástka finální podobu (zatím se na ní pracuje), měla by zabírat podobný prostor jako jeden zadní objektiv. První mobily by s touto novinkou mohly na trh dorazit v roce 2022. Nutno podotknout, že nejde o první pokus spojit spektroskopii s tělem mobilu. První nastal v roce 2017 u modelu Changhong H2, který se ale nedočkal masivní výroby. Dalším zařízením je Raman Xi z roku 2019, ale v tomto případě jde spíš o mobilního pomocníka pro lékaře.

Vidíte v této funkci praktické využití? Jaké?

Zdroj: aauthority