Další mobilní superčipset od Qualcommu prý bude v květnu

Vlajkovým mobilním procesorem americké společnosti Qualcomm je v tuto chvíli Snapdragon 8 Gen 1, nicméně na jeho nástupce už bychom neměli příliš dlouho čekat. Nový model, který bude pokračovat v nově nastoleném stylu označování, by se měl podle odhadů oficiálně ukázat v průběhu května. A to jako Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Sériové označení stávající verze je SM8450, u nové se očekává SM8475.

Velmi zajímavou spekulací je, že namísto Samsungu by měla tento “pluskový” model kompletovat tchajwanská společnost TSMC, rovněž za použití 4nm technologie. Mnozí experti i spotřebitelé to považují, s ohledem na výkonnost a energetickou úsporu, za dobrou zprávu. Změna továrny, ve které se bude čipset vyrábět, by mohla opravdu hodně promluvit do celkové efektivity.

Současně s odhadem termínu oficiální prezentace se začalo mluvit i to tom, které telefony přijdou na trh s tímto “pohonem” pod Qualcommu jako první. V úvahu přicházejí vlajkové stroje značek Lenovo, Motorola, Xiaomi či OnePlus.

Co myslíte? Jak dobrý bude nový Snapdragon 8 Gen 1+?

Zdroj: GSMA