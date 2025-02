Qualcomm do toho praštil a oznámil 8 let podpory nových čipsetů. Můžeme se těšit na stejně dlouhé aktualizace u mobilů?

Qualcomm Technologies oznámil, že pro mobilní telefony běžícími na platformě Snapdragon 8 Elite poskytne podporu po dobu 8 let. Podpora bude obsahovat jak aktualizace jádra, tak bezpečnostní aktualizace. OEM výrobci tyto aktualizace mohou snadno využít a na nich zůstane pouze údržba jejich vlastního software.

Qualcomm tuto iniciativu vyvíjí společně s Googlem. Slíbených 8 let podpory se bude vztahovat na mobily s čipsety Snapdragon 8 Elite a nebo Snapdragon 8 a 7, které budou vydané letos. Další nutnou podmínkou je, aby mobily přišly na trh s Androidem 15. To by ale měly splňovat všechny modely, které letos mají vyjít.

Důležité je si uvědomit, že Qualcomm nabízí možnost využití jeho podpory, ale konečné rozhodnutí je na OEM výrobci. Přestože Qualcomm nabízí opravdu snadnou cestu k dlouhodobým aktualizacím, může se i tak najít výrobce, který se rozhodne šetřit a podporu zkrátí. Je tedy třeba se ptát na dobu podpory, abyste nebyli případně zklamáni.

Dnes slibují už 7 let podpory Google a Samsung u vlajkových řad, další výrobci je dotahují, byť povětšinou nabízí jen 5 let podpory. Je skvělé, že Qualcomm takto vychází vstříc OEM výrobcům, pro které pak bude mnohem snazší poskytnout delší podporu.

