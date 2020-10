PUBG Mobile chystá v betě 1.1 nový herní mód Metro Royale

Populární mobilní střílečka PUBG Mobile by měla podle všeho brzy dostat nový mód. Půjde vlastně o výsledek spolupráce s vývojáři jiné oblíbené hry Metro Exodus. Hráči by se měli dočkat nových map, černého trhu, vybavení a zbraní v čele s novinkou jménem Tikhar. Objeví se také nová past Spike Trap, která se má starat o eliminaci vozidel. Navíc přijdou další výzvy. Nový mód se má jmenovat Metro Royale a byl objeven v betaverzi PUBG Mobile 1.1.

You may have claimed a Chicken Dinner… but you haven't seen anything yet! 🗺️

Be sure to stay tuned for our collaboration with Metro Exodus, the latest video game in the acclaimed @MetroVideoGame series! More details coming soon! 👉 https://t.co/V8wiKgp7XD pic.twitter.com/DCyu8PERgo

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 7, 2020