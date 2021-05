První produkt s HarmonyOS 2.0 nebude od Huawei. Od koho teda?

Pár dní už máme přímo od Huawei potvrzeno, že se dlouho vyvíjený a očekávaný systém HarmonyOS, konkrétně ve verzi 2.0 pro mobily či hodinky, naplno ukáže světu ve středu 2. června. Prostředí, které má potenciál šlapat na paty Androidu a iOS, dorazí současně s několika produkty. Mělo by jít o hodinky, telefon a další chytrá zařízení, která bude po softwarové stránce pohánět právě tato novinka. Ač se může příští středa zdát jako velmi blízký termín, do kterého už velkolepou prezentaci nic překvapivého k tomuto systému netrumfne, není to tak. Jiná čínská značka totiž tvrdí, že ona bude mít první produkt s HarmonyOS 2.0. Minimálně první představený.

Tuto překvapivou informaci má na svědomí Meizu, které na síti Weibo publikovalo plakát k zařízení, které hodlá představit už 31. května. Dá se z něj odvodit, že oním produktem bude pravděpodobně chytrá žárovka. A z textu, který u plakátu je, je zase zřejmé, který systém ji bude řídit. “Hello, Hongmeng” odkazuje firma na čínský název HarmonyOS. Minimálně v oblasti IoT společnost Huawei předběhne ve spojitosti s novým systémem jiná značka, což se asi úplně nečekalo. Každopádně jde určitě o nějakou dohodu a mimo jiné i potvrzení, že o nové prostředí mají zájem i další výrobci. První produkt s HarmonyOS 2.0 tedy svět neuvidí na Huawei prezentaci, ale uvedení stejně vybaveného prvního mobilu si určitě tento čínský gigant nenechá vzít.

Které značky myslíte, že budou HarmonyOS využívat?

Zdroj: hcentral