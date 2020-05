První ochutnávka Plants vs Zombies 3

Princip hry je stále stejný. Za pomoci geneticky upravených rostlin bráníte svůj dům před nájezdy mozkožravých zombíků. Každý druh rostliny má své specifické vlastnosti, stejně tak jako každý druh zombíka. Během hry sbíráte pro své rostliny potřebná vylepšení a získáváte do svého portfolia nové druhy rostlin. Herní plocha je podobně jako v druhém díle rozdělená do jasně viditelných čtverců.

První věc, kterou se Plants vs Zombies 3 liší od svých předchůdců je to, že má orientaci displeje na výšku. To výrazně zmenšuje hrací plochu, což je nepříjemné hlavně na telefonu. Výhodou ale je, že se telefon při hraní lépe drží. Navíc teď podle úchopu telefonu není na první pohled jasné, že právě hrajete, což občas taky není k zahození.

Příjemnou změnou je ukazatel zdraví jak rostlin, tak zombie. V předchozích titulech tvůrci spoléhali na vizuální posouzení hráče. Rostlina byla více čí méně okousaná a zombíkovi upadávaly postupně končetiny. Plants vs Zombies 3 to vyřešil klasickým lineárním ukazatelem, který je známý z různých strategických her. Další změnou, která možná někomu bude vyhovovat a někomu ne, je absence slunečnic. Slunce pro rostliny se už nezískává sázením slunečnic, ale postupně přibývá z “integrované” slunečnice. Produkci slunečního svitu tedy nemá hráč příliš pod kontrolou.

