První mobil s neviditelným předním foťákem už se prý vyrábí

V první polovině června jsme vás informovali o tom, že společnost Visionox je připravena masově vyrábět displeje, pod jejich zobrazovací vrstvu se umí schovat čočka fotoaparátu. O této technologii se už nějakou dobu s nadšením mluví a na reálný výsledek, který by se dostal do rukou i běžným zákazníkům, se stále čeká. Pozornost se v posledních týdnech upínala hlavně k Samsungu, Huawei, Oppo či k Xiaomi. Dokonce se mluvilo i o tom, že tuto revoluci zkusí zavést Nokia. Čekání na konkrétní telefon bude asi brzy u konce. Bude pocházet z Číny, ale půjde o úplně jinou značku. Neviditelný fotoaparát má prý do masově vyráběného mobilu jako úplně první vpravit ZTE.

Touto informací se pochlubil přímo šéf společnosti Ni Fei. Jeho firma údajně bude první na světě, kdo tuto technologii zavede. Jméno konkrétního modelu neřekl, nicméně o jednom se spekuluje. Neviditelný fotoaparát by mohl podle odhadů dostat ZTE Axon 20 5G. Nový telefon této čínské značky prošel nedávno několika specifikacemi a mohlo by se jednat právě o ten, který revoluční řešení nabídne.

Těšíte se na tuto technologii?

Zdroj: aheadlines