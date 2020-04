Nokia 9.3 možná překoná iPhony i Samsungy. Díky revoluční novince

V jaké oblasti by asi mohla firma, která v podstatě vstala z popela a na dřívější slávu může jen nostalgicky vzpomínat, překonat největší hráče na trhu? Odpověď se ukrývá za obrazovkou. A to doslova. Mluví se totiž o tom, že v očekávaném telefonu Nokia 9.3 dostane prostor fotoaparát ukrytý pod displejem. Tuto technologii lze označit za revoluční, jelikož ji sice pár firem už předvedlo na několika prototypech, ale do sériové výroby ji zatím nikdo nenasadil. Povede se to HMD Global, výrobci mobilů Nokia? Favority v tomto pomyslném závodě byly hlavně čínské firmy v čele s Xiaomi, ale zdá se, že by prvenství mohlo nakonec připadnout opravdu někomu jinému.

Už před několika měsíci se spekulovalo, že bude v mobilu Nokia ukrytý fotoaparát pod displejem. To se tehdy ještě hovořilo o modelu 9.2, i když jde vlastně o stejný telefon s postupně aktualizovanými názvy. Nakonec ze z toho prý vyklubalo jen testování vysouvacího foťáku. Nicméně s odsunem vydání nového telefonu Nokia (teď už 9.3) se na stůl vrátily i původní spekulace. Nová vychytávka by prý už měla být i skoro dokončená a to v rámci nové obrazovkové série PureDisplay V3. Pokud se tyto zvěsti ukáží jako pravdivé, nová Nokia bude mít opravdu ambice strčit takzvaně do kapsy iPhony, vlajkové Samsungy a další konkurenty, kteří jsou omezeni výřezem či průstřelem v obrazovce. Kdo by čekal, že zrovna telefon Nokia by mohl v tomto ohledu bourat ledy? Uvidíme, zda to bude pravda. Takové zprávy každopádně jistě vrtají hlavou dalším výrobcům a technologie je dříve nebo později dočkáme.

Kdo podle vás jako první masově zavede fotoaparáty pod displejem?

Zdroj: pharena