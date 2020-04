Pořádná Nokia po dlouhé době? Spekulace kolem modelu 9.3 zní skvěle

Společnost HMD Global by mohla letos na přelomu srpna a září představit skutečně špičkový telefon Nokia. Po několika odsunech a změnách jmen bychom se měli dočkat smartphonu s názvem Nokia 9.3 PureView, jehož dosavadní spekulativní parametry ukazují na opravdový vlajkový kus. Měsíce čekání a změn by mohly vyústit v něco, co se očekávalo. A sice, že firma skutečně prodlevu využila k inovacím a implementaci lepšího hardware. Hovoří se o nejvýkonnějším čipsetu Snapdragon nebo 120Hz displeji. Však posuďte sami…

Spekulativní parametry telefonu Nokia 9.3 PureView

120 Hz OLED displej

OLED displej bezrámečková obrazovka

selfie kamera schovaná pod displejem

pod displejem čipset Qualcomm Snapdragon 865

hlavní fotoaparát 108 Mpx (Samsung)

Nutno podotknout, že kolem fotoaparátů je prý ještě velká debata. Výrobce má údajně “na stole”deset různých prototypů. Nová Nokia je teď na hraně rozhodnutí, jestli pokračovat v trendu pěti senzorů, nebo se vydat konvenční cestou. Třeba v podob dvou fotoaparátů. Ta by pak znamenala například kombinaci 108 Mpx hlavní + 64 Mpx telefoto. Variant je ale skutečně více, roli sekundárních objektivů by mohly zastat i senzory s rozlišením 48, 24 nebo 20 megapixelů. V HMD Global si evidentně dávají záležet. A nejsou slepě přesvědčení, že více foťáku je nutně lépe.

