Průzkumník souborů v operačním systému Windows 11 by mohl vrátit funkci, která byla odstraněná s redesignem uživatelského rozhraní. Jak na platformě X upozornil uživatel vystupující pod jménem @PhantomOfEarth, defaultní aplikace pro prohrabávání se ve složkách znovu umožňuje přetáhnout soubor do specifické položky v adresním řádku.

V rámci loňského přechodu Průzkumníka souborů na modernější rozhraní, které je v souladu s celkovým designovým stylem Microsoftu pro systém Windows 11, se změny vizáže pochopitelně dočkal i adresní řádek. S novým vzhledem však byla bůhvíproč odebrána možnost snadno přesunout soubor do jiné složky v adresním řádku pomocí přetažení, což mnozí uživatelé nenesli zrovna dobře a na problém si stěžovali přímo u Microsoftu.

@PhantomOfEarth na X píše, že mu funkci znovu odemyká nový testovací build 22635.3420 v rámci Beta kanálu programu Windows Insider. Vychytávka se prý postupně rozšiřuje k jednotlivým uživatelům, ale také je možné manuálně vynutit její spuštění zadáním speciálního příkazu do nástroje ViVeTool, který lze získat z GitHubu.

The latest Beta Channel build (22635.3420) adds file drag and drop to the modern File Explorer address bar! This functionality is gradually rolling out, and can be enabled by running:

vivetool /enable /id:47664723 pic.twitter.com/34KxfrQxDh

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 29, 2024