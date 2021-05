Mrkněte na AnyConsole z Kickstarteru. Udělá vám z mobilu herní stanici

Hraní her na mobilních telefonech už má v dnešní době hodně podob. Dá se k tomu využít obyčejné ovládání přes displej, speciální pomocné páčky nebo napojení přes kontroler. Když do toho zamícháme svět cloudového hraní, dostávají se na telefony i ty hardwarově nejnáročnější tituly. Přidejme platformy jako DeX, Chromecast nebo Airplay a leckoho napadne, že takové hraní se pak přece musí dát převést na velkou obrazovku, přičemž mozkem celého hraní zůstane mobilní telefon. Situace je v tomto ohledu jednoduchá i složitá zároveň. Podívejte se, jak na to jde projekt AnyConsole, který momentálně úspěšně získává podporu na crowdfundingovém serveru Kickstarter.

AnyConsole – Play Android Mobile Games on Your TV

Předmětem projektu je “krabička”, která je vybavená USB konektorem a párem reproduktorů. Vzhled nic moc, ale důležitější věci se u AnyConsole odehrávají po softwarové stránce. Vývojáři tohoto zařízení se snaží propojit to nejlepší ze světa přenosu dění v mobilu na velkou obrazovku a současně eliminovat největší neduhy současných řešení. U problému s latencí (zpoždění přenosu) například nasazují ESM neboli Electrical Spine Mirroring. Díky tomu se latenci podařilo srazit na luxusní úroveň deseti milisekund.

Další důmyslné řešení bylo potřeba pro hraní přes periferie, se kterými projekt AnyConsole rozhodně počítá. V základu s myší a klávesnicí, za příplatek je dostupný i gamepad. Mnoho mobilních her přitom nepodporuje ani Bluetooth ovladače, což bylo potřeba zohlednit. Vývojáři nakonec nasadili vlastní umělou inteligenci, která reverzní analýzou zaznamenává pohyby prstů na displeji. Poté je schopná je replikovat při použití periferií.

Pokud chcete tento nápad podpořit, můžete tak učinit přímo na Kickstarteru. K vlastnímu kusu AnyConsole se momentálně můžete dostal po přispění minimálně 109 dolarů, tedy cca 2 300 Kč. Dvě vlny s levnějšími kusy už jsou pryč.

Jak často hrajete hry na mobilu? A jak?