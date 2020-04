Huawei nabírá při prodeji ohebného Mate Xs obrovské ztráty

Šéfové čínské firmy Huawei předvídali, že letošní rok pro telefony jejich značky nebude úplně příznivý. První překážkou jsou chybějící Google aplikace vinou obchodní restrikce ze strany USA. Druhý zásah dostalo nejen Huawei od koronavirové pandemie. Specifickým případem je pak prodej nového ohebného smartphonu Mate Xs, který reprezentuje revoluční technologii a zároveň stojí hodně peněz. Všechny tyto aspekty se nyní promítají do statistik prodejnosti, které vůbec nejsou lichotivé. Ředitel zákaznické divize Richard Yu se čínským novinářům přiznal, že u Huawei Mate Xs (ne)prodejnost zatím znamená ztrátu mezi 60 a 70 miliony dolarů. To je v přepočtu 1,5 až 1,75 miliard korun.

Prodejnost Huawei Mate Xs, který je i u nás k dostání za 60 tisíc korun, tedy rozhodně není nijak převratná. Z firmy se ale ozývají další související informace. Na vlajkových telefonech prý Huawei nevydělává tolik jako třeba Samsung nebo Apple, protože jsou jeho kvalitní součástky dost drahé. “Další snížení nákladů na ohebné displeje by pak směřovalo spíš k pokrytí výnosů než ke snížení ceny telefonu,” řekl Richard Yu. Je tedy na místě se zvědavě ptát, kolik by telefon asi stál, kdyby Huawei mělo v plánu na něm okamžitě vydělat. Za sto tisíc by si ho ale jistě koupilo mnohem méně zákazníků. Vedení firmy každopádně věří, že se investice do ohebných telefonů časem vrátí. I když prý bude snižování nákladů na ohebné telefony na úroveň běžných smartphonů trvat přibližně dva roky.

Zdroj: aauthority