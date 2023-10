Prodeje telefonů ve třetím čtvrtletí většinu výrobců nepotěšily

Dvě známé značky dokázaly v nelehké době růst

V posledním čtvrtletí se projeví vliv novinek od společnosti Apple

Agentura Counterpoint zveřejnila údaje o prodejích mobilních telefonů ve třetím čtvrtletí letošního roku a pro většinu výrobců to příjemná čísla nejsou. Pokud se podíváme na prvních pět společností, všem výrobcům meziročně klesl počet prodaných telefonů. Ke změnám v pořadí nedošlo, první příčku si nadále drží Samsung, stříbro už tradičně bere Apple a pro bronz si dokráčelo Xiaomi. Ani čtvrté a páté místo nepřináší žádné překvapení, seřadily se tady značky Oppo a Vivo, obě patřící do koncernu BBK Electronics (pokud bychom jejich podíl sečetly, pak by se zařadili přesně mezi Samsung a Apple).

Meziroční pokles je 8 procent a to není málo. Možná nejzajímavější informace se netýká první pětky největších výrobců. Meziroční růst ze známých jmen dokázaly zaznamenat společnosti Huawei a Honor. Může to znít překvapivě, ale dává to smysl. Honor neustále představuje nové telefony, snaží se zaplnit místo po společnosti Huawei a myslím si, že se mu to slušně daří. A budu upřímný – nečekal jsem, že by se Honor dokázal po oddělení od Huawei prosadit. Honor roste z relativně nízkých čísel, dosáhnout na výrazný růst je zatím jednodušší. Příští rok to bude mít opět těžší…

Huawei Mate 60 Pro v Číně boduje

Růst prodejů telefonů Huawei pak můžeme jednoznačně přičíst domácímu trhu v Číně, kde se Huawei vrací na vrchol. V posledních dnech se na internetu objevila řada článků, dle kterých je Mate 60 Pro v Číně skutečným trhákem. Huawei měl dokonce zvýšit odhad počtu prodaných telefonů za letošní rok v návaznosti na úspěch své nejnovější vlajkové lodě. Bude zajímavé sledovat další vývoj procesorů Kirin. Třeba nás v roce 2024 čeká velký návrat Huawei na globální trh (výrobce na globálním trhu je přítomen, soustředí se ale na chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka). Uvidíme, jak dopadne poslední čtvrtletí tohoto roku, Apple s řadou iPhone 15 Pro boduje.

Pořídili jste si v předchozím čtvrtletí nový telefon?

Zdroj: Counterpoint