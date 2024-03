Prodeje telefonů v Evropě: Trio firem válcuje konkurenci!

Prodeje telefonů v Evropě meziročně klesly, zájem o nové modely se ale obnovuje

Konkurenci naprosto válcuje trio ve složení Apple, Samsung a Xiaomi

Ostatní výrobci dohromady nemají ani čtvrtinu trhu

Telefonů se v Evropě prodává pořád méně, už v roce 2024 by se ale trh mohl opětovně vrátit k růstu. Starému kontinentu naprosto dominuje trio výrobců, všichni ostatní dohromady nemají ani 25 procent. Do popředí se ale chce dostat řada firem, čeká nás pořádný boj.

Na výsluní se dere Honor, na špatný rok chce zapomenout Vivo, veliké cíle má Motorola. Udržet se v podvědomí zákazníků určitě chce Huawei, zapomenout nesmíme ani na plejádu méně známých výrobců, kteří ale chtějí z koláče svůj podíl. Stupně vítězů jsou ale trvale obsazené.

Hádáte správně, vítězné trio ve složení Apple, Samsung a Xiaomi nikoho nepřekvapí. Podíl společnosti Apple v Evropě během posledního čtvrtletí roku 2023 osciloval na hranici 30 procent a to považuji za obrovský úspěch. Přiznám se, že takto vysoké číslo jsem si dříve nedokázal představit, tři z deseti nových telefonů mají na sobě znak nakousnutého jablíčka. To je vzhledem k ceně těchto telefonů pro Apple obrovský úspěch, není o čem diskutovat.

Samsung a prodeje telefonů v Evropě? Problém…

Stejný podíl má Samsung, tam ale budou spokojeni o něco méně. Proti minulosti je podíl na trhu prakticky stejný, celkový pokles trhu ale v řeči čísel pro výrobce znamená, že za sledované období prodal nejméně telefonů od roku 2015! To je obří propad a pokud chce Samsung tento trend zvrátit, bude se muset začít snažit o něco více. Což o to, řada Galaxy S24 obsahuje výborné telefony, ale prodeje těchto přístrojů mají spíše menší podíl. Pro Samsung bude nadále klíčová řada Galaxy A, která globálně doručuje největší podíl v prodejích.

Podíl na trhu lehce zvýšilo rovněž třetí Xiaomi, důvody ke spokojenosti tady rozhodně jsou. Ani Xiaomi ale nebude spokojené na sto procent, v roce 2024 chce výrobce prodávat větší množství dražších telefonů. Modely Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra by mu v tomto směru mohly výrazně pomoci, ani konkurence ale nebude na Xiaomi jen tak rezignovaně čekat, zvýšit prodeje chce během letošního roku úplně každý.

Zbytek výrobců? Už jsem o nich mluvil na začátku článku, silná trojka ale má v současnosti obří náskok a je pravděpodobné, že její složení se během následujících dvou let v Evropě nezmění. To ale neznamená, že by na trhu panovala nuda. Spousta novinek už představena byla, v nejbližší době se očekává oficiální představení modelu Huawei P70 a novinky pro letošní rok by brzy mohla představit společnost Sony. Oba tradiční výrobci nebudou bojovat o post nejprodávanějších telefonů současnosti, přesto se na jejich novinky těšíme. Uvidíme, jestli se prodeje telefonů v Evropě po několika letech stagnace vrátí k růstu.

Zdroj: counterpointresearch