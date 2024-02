Vážně? Prodeje telefonů Apple mají klesnout o 15 procent!

Apple se v roce 2023 stal největším výrobcem telefonů na světě

Z úspěchu se ale nemá radovat dlouho, letos má následovat pád o celých 15 procent

Tvrdí to známý analytik Ming-Chi Kuo, Apple údajně snižuje objednávky u svých dodavatelů

Po mnoha letech jsme se dočkali změny na pozici největšího výrobce mobilních telefonů na světě, po letech vlády společnosti Samsung v roce 2023 převzala žezlo společnost Apple. Podle nejnovějších zpráv by se ale mohla pozici jedničky opět změnit už v letošním roce, Apple očekává propad.

Pokles prodejů by mohl být až 15 procent, což je v rámci společnosti Apple zásadní číslo. V roce 2023 výrobce prodal skoro 235 milionů mobilních telefonů, zmíněný pokles by naznačoval pokles až o 35 milionů prodaných kusů. To by finančně bolelo hodně…

Hlavním „zdrojem problému“ v roce 2024 může být Huawei a situace v Číně. Mate 60 Pro zaznamenal obrovský úspěch, výrobce prodal za pár měsíců třicet milionů kusů. Můžeme předpokládat, že chystaná řada Huawei P70 bude ještě úspěšnější, Huawei si na telefonech nepochybně dá záležet. Přece jenom mu pořád ještě jde o přežití ve světě mobilních telefonů, jakkoliv se zdá, že to nejhorší už má za sebou a teď už bude situace jenom lepší. Ale starší zásoby procesorů Kirin 9000 mu nevydrží navěky…

Společnosti Apple rovněž může uškodit absence skládacích telefonů v portfoliu nebo slabé zaměření na oblast AI. Apple ale nikdy se zaváděním novinek úplně nespěchal, na stranu druhou je ale potom přinesl ve fungující podobě, která dokázala zaujmout trh a zákazníky. Jsem zvědavý, kolik telefonů Apple nakonec během roku prodá. Úplně ale nevěřím tomu, že by jen tak akceptoval pokles prodeje o 15 procent. Ostatně podobné predikce o poklesech prodejů v minulosti byly publikovány už mnohokráte. Nakonec se Apple „proklesal“ až na pozici největší výrobce na světě. Navíc se mluví o tom, že iOS 18 bude skutečně bomba…

