VIDEO: Proč chtějí v ČR operátoři vypnout 3G sítě?

V polovině února jsme vás informovali o tom, že čeští operátoři a další poskytovatelé internetu sdružení pod Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) letos přikročí k masivnímu vypínání starších 3G sítí. Proces se dotkne celé České republiky a souvisí především se zaváděním moderních 5G technologií. Aby byly změny pochopitelné i pro technicky méně zdatné uživatele, připravila si APMS krátké video vysvětlující, proč se v ČR 3G sítě vypnou.

Vypínání 3G: Proč se v roce 2021 začnou v Česku vypínat 3G sítě?

Hlavním důvodem je pochopitelně snaha poskytovat rychlejší a stabilnější připojení, v čemž nová 5G technologie starší 3G infrastrukturu výrazně překonává. Jestliže v nejmodernějších 5G sítích dosahuje rychlost internetu až 1000 Mbit/s, ve 3G sítích je to typicky kolem 10 Mbit/s. V současnosti už není ani moc uživatelů, kteří jsou na 3G vyloženě závislí. Například u mobilů je to tak, že jen tuto starou možnost konektivity mají modely starší než osm let.

Důvod, proč se v ČR 3G sítě úplně vypnou, se nachází i na stožárech. Původní vysílače se buď nahradí novými, nebo budou přeladěny na jiné frekvence. Některé uvolněné kmitočty se budou i dál hodit. Konkrétní termíny vypínání budou svým zákazníkům s dostatečným předstihem komunikovat přímo mobilní operátoři. Již nyní najdete některé informace i na jejich webech.

Už víte, jak a kdy se vypínání dotkne vašeho regionu?

Zdroj: APMS