Potvrzeno: Sankce proti Huawei už pro Honor neplatí. Vrátí se GMS?

Společnost Honor, od listopadu 2020 oficiálně samostatná značka nespadající pod křídla Huawei, má před sebou podle všeho velmi optimistickou budoucnost. A to v prvé řadě právě díky tomuto rozdělení. Poté, co se osamostatnila od své původní mateřské společnosti, pro ni neplatí známá tvrdá obchodní omezení ze strany USA. Deníku South China Morning Post to tento týden potvrdil šéf společnosti George Zhao Ming. I díky tomu nyní firma obchoduje s partnery jako Qualcomm, Intel nebo AMD. Tím, že pro Honor již neplatí sankce namířené proti Huawei, se firmě samozřejmě otevírají i další možnosti.

Nejhlasitější debata je pochopitelně kolem Google služeb a aplikací. S americkým gigantem už údajně čínská společnost jedná a vše se tedy zdá být na dobré cestě. V prvních měsících samostatného působení Honor vyhlásil, že chce celosvětově konkurovat největším hráčům. Úspěch mu při “rozchodu” popřál i šéf Huawei. Již osamostatněná značka před pár dny představila nový telefon View40. Ten je zatím bez softwarové Google výbavy, nicméně ještě nebyl představen globálně. Sankce proti Huawei už Honor podle všeho nijak nelimitují a k nové dohodě s Googlem by mohlo dojít velmi brzy. Během celosvětového uvedení tohoto telefonu bych tak mohli slyšet v tomto ohledu dobré zprávy.

Jaký máte názor na značku Honor?

Zdroj: XDA