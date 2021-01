Nezávislý Honor představil první mobil. Hlavní otázka zatím není vyřešená

Odpověď zní: Ještě nevíme. Novinka od nezávislého Honoru se začala 22. ledna prodávat v Číně, kde se uživatelé View40 musejí spokojit jen s nadstavbou Magic UI 4.0 postavenou na desátém Androidu bez Google služeb. Jakmile ale (jestli vůbec) nový smartphone vyrazí do dalších zemí, mohla by se situace změnit. V případě, že by Honor View40 nakonec dostal i Google služby, značka by rázně vykročila vstříc novým a veselejším zítřkům. V tuto chvíli není jasné, jak moc na ni ještě doléhají důsledky spojenectví s Huawei. Mezitím si můžete prohlédnout specifikace a ceny nového mobilu…

Parametry a ceny HONOR View40

Android 10 / Color OS 4.0

6.72’’ zahnutý 120Hz OLED displej s rozlišením 2676 x 1236 px (440 ppi)

s rozlišením 2676 x 1236 px (440 ppi) procesor MediaTek Dimensity 1000+

baterie s kapacitou 4400 mAh ( 66W nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení )

) fotoaparáty 50mpx hlavní, 8mpx ultraširoký, 2mpx makro a 16mpx přední

NFC, 5G, USB-C

barvy Midnight Black, Titanium Silver, Rose Gold

paměťové varianty a ceny 8 /128 GB za 3599 yuanů ( cca 12 000 Kč ) 8 / 256 GB za 3999 yuanů ( cca 13 300 Kč )



Podaří se firmě navrátit ke Google službám?

Zdroj: TZ Honor