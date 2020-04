Číňané opravdu nezahálejí. Xiaomi už oficiálně zahajuje práce na MIUI 13

Vývoj by se neměl nikdy zastavit a není dobré usnout na vavřínech. To by vám řekl nejen každý zkušený manažer z technologické branže. Své o tom ví i čínská firma Xiaomi, která už oficiálně staví základy systému MIUI 13. Ano, teprve den po vydání nejnovější verze MIUI 12, která je navíc představena jen pro Čínu a zbytek světa to teprve čeká. Třináctá verze populární nadstavby zahajuje svůj příběh otevřením dotazníků. Xiaomi na webu vábí spřízněné uživatele do formuláře, do kterého mohou respondenti psát své tipy a připomínky, které se firma pokusí v nové nadstavbě zohlednit. Dá se tedy skutečně říct, že příprava MIUI 13 skutečně začala. I když nejde o práci vývojářů nebo grafiků.

Nic jiného se pochopitelně zatím neví, je to absolutní začátek. Možná ani vývojáři zatím nemají příliš jasno, kam se bude nová nadstavba ubírat. Objevit by se každopádně měla o rok později ve stejném období jako MIUI 12, tedy na přelomu jara a léta 2021. Xiaomi má za sebou v posledních týdnech několik nelichotivých kauz s pokaženými aktualizacemi, ale jinak je tempo firmy opravdu úctyhodné. A péče o starší telefony příkladná. V čerstvém seznamu přístrojů, které mají dostat MIUI 12, je spousta položek. Pro ty bude potřeba nadstavbu nachystat a do toho přichází začínající příprava MIUI 13. Hodně by nás zajímalo, jak velký tým v Xiaomi na nadstavbě dělá.

Kterou věc byste na systému MIUI změnili, kdybyste to Xiaomi mohli doporučit?

Zdroj: aheadlines