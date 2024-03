Spousta zajímavých čínských telefonů se nikdy nedostane k nám

Ve vlajkové třídě panuje strach ze Samsungu a Applu

Podle prezidenta Xiaomi vede k internacionalizaci čínských značek dlouhá cesta

Mnohým z vás se již jistě stalo, že vysněný telefon, který vás oslnil svými specifikacemi, designem nebo slušným poměrem mezi cenou a výbavou, zůstal exkluzivní pro Čínu. Tamní výrobci se snaží postupně rozšiřovat svou působnost na globálních trzích, přičemž některým se to daří více (například Xiaomi), ale jiným výrazně méně (třeba Oppo).

K internacionalizaci čínských značek ještě vede dlouhá cesta a v high-endových segmentech, kde vládne významná konkurence v podobě Applu a Samsungu, to platí dvakrát tak dobře. Alespoň je o tom tedy přesvědčen prezident společnosti Xiaomi Lu Weibing, jenž tuhle myšlenku sdílel na sociální platformě Weibo v návaznosti na nedávné úspěšné uvedení vlajkovky Xiaomi 14 Ultra.

Oppo Find X7 Ultra

O tom, jak se řadě Xiaomi 14 letos velmi daří v evropských zemích, jsme vás před pár dny informovali v předchozím článku. Oběma telefonům se podařilo několikanásobně předčít své předchůdce, co se týče prodaných kusů krátce po globálním uvedení. Nové duo telefonů samo o sobě nabízí lákavé specifikace, ale tím, že se prodává/je k dispozici k předobjednání s atraktivními bonusy, se stává pro mnohé spotřebitele ještě zajímavějším. Základní model jsme dokonce recenzovali – co chválíme, a co naopak ne, si můžete přečíst v našem hodnocení.

Jaký čínský telefon vám na tuzemském trhu chybí?

