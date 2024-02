Přehled aktualizací Samsung Galaxy S24! Kolik jich bude?

Vždy když telefon obdrží novou verzi firmware, doplníme o ní informace do článku a aktualizujeme přehled aktualizací Samsung Galaxy S24. Telefon na trh dorazil s operačním systémem Android 14 a uživatelským rozhraním One UI 6.1, společně s procesorem Exynos 2400 funguje tato kombinace výborně. Jakmile obdrží Galaxy S24 novou verzi operačního systému Android, oddělíme následující aktualizace do nové kapitoly a stejným způsobem budeme pokračovat až do roku 2031. Možná Samsung překvapí a podporu ještě prodlouží, uvidíme…

Specifikace Samsung Galaxy S24

Specifikace Samsung Galaxy S24 Displej 6,2″ LTPO OLED, 2340 x 1080 pixelů, 120Hz, 2600 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2 Rozměry a váha 147,0 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g Čipset Exynos 2400 Paměť 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB UFS 3.1/256 GB UFS 4.0 Software Android 14, One UI 6.1 Baterie 4000mAh, 25W nabíjení kabelem, 15W nabíjení bezdrátové Fotoaparáty 50Mpx clona F1,8 s podporou OIS, 10Mpx teleobjektiv clona F2,4 (3x optický zoom) s podporou OIS,, 12Mpx ultraširokoúhlý snímač se záběrem 120 stupňů, nahrávání 8K videa Selfie kamera 12 Mpx Cena Od 21 990 Kč (verze 8/128 GB)

Přehled aktualizací Samsung Galaxy S24

29.ledna 2024 – Samsung Galaxy S24 dorazil k prvním majitelům, přímo z výroby tady samozřejmě máme nejnovější Android 14 společně s lednovými záplatami pro operační systém Android. Novější update telefon zatím nenabízí, vystačit si musíme s verzí S921BXXU1AWM9. Už za pár dní nám ale začíná únor a předpokládám, že Samsung nebude uvolnění aktualizace s novějšími záplatami příliš oddalovat.

Samsung Galaxy S24 má potenciál stát se jedním z nejlepších kompaktních mobilních telefonů roku 2024. Moc konkurentů na trhu nenajdete, hlavním soupeřem bude Xiaomi 14, jehož příchod na trh očekáváme v prvním čtvrtletí letošního roku. Trhu a zákazníkům by ale prospělo, kdyby byla konkurence o něco vyšší.

Vzhledem k malé nabídce kompaktních telefonů je ale pořizuje stále méně zákazníků, tím pádem nejsou atraktivní pro výrobce a kruh se uzavírá. Ostatně na začátku roku 2024 se objevují spekulace, že Apple u letošních modelů o kousek zvětší displeje. Trend je zkrátka jasný a nedá se zastavit.

Kolik aktualizací nakonec obdrží Samsung Galaxy S24?

