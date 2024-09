ChatGPT Plus nabízí za 20dolarový poplatek benefity pro nadšence do AI

Podle zprávy listu The New York Times můžeme očekávat výrazné zdražení

Do roku 2029 se může cena předplatného vyšplhat na více než dvojnásobek

Pro uživatele, kteří to s umělou inteligencí myslí opravdu vážně, jsou tady nejrůznější předplatná. Zatímco Google poskytuje pokročilejší funkce s tarifem Gemini Advanced, konkurenční ChatGPT nabízí službu Plus, která aktuálně vychází na 20 dolarů (450 Kč) měsíčně . V průběhu následujících let se však tato částka může dramaticky změnit, a to ne zrovna tím stylem, jaký bychom preferovali.

Listu The New York Times (citováno portálem TechRadar) se podle všeho podařilo nahlédnout do interních dokumentů společnosti OpenAI, které nasvědčují výraznému zdražení. Částka však bude zřejmě narůstat postupně, takže se není nutné bát, že za dva měsíce budeme platit dvakrát tolik. V horizontu pěti let je ale tato představa už vcelku reálná.

Obrázek vygenerovaný prostřednictvím ChatGPT

The New York Times uvádí, že OpenAI přemítá nad navýšením ceny ChatGPT Plus o více než dvojnásobek do roku 2029. V té době může předplatné klidně vyjít na 44 dolarů, tedy necelou tisícovku měsíčně při aktuálním kurzu.

První mírnější zdražení by údajně mohlo přijít už koncem letošního roku. Cena tarifu se údajně zvedne na 22 dolarů, což v přepočtu činí bezmála 500 Kč. Změna by zasáhla přibližně 10 milionů uživatelů, píše deník The New York Times.

Důvodem pro navyšování cen má být neuspokojivá finanční situace OpenAI. Navzdory tomu, že jde v současné době o jednoho z nejvýznamnějších hráčů na poli umělé inteligence, je podle zpravodajského serveru v červených číslech.

Platíte si ChatGPT Plus nebo podobnou službu?

Zdroj: TechRadar