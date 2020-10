Nástupce nejlepšího mobilního procesoru bychom měli spatřit v prosinci

Americká společnost Qualcomm, která je proslulá převážně výrobou mobilních procesorů série Snapdragon, poslala novinářům pozvánky na prosincovou prezentaci. První den posledního měsíce roku bychom se podle doprovodného textu měli dočkat něčeho, co představuje “prémiový mobilní výkon”. Není tedy asi pochyb o tom, že pozvánka láká na představení modelu Qualcomm Snapdragon 875. Tedy nástupce současných vládců ze série 865. Konkrétní číselné označení potvrzeno zatím nebylo, ale odchylka od zavedeného označování by byla překvapivá.

Za běžných okolností by se událost konala na Havaji, teď se ale musejí všichni zúčastnění spokojit s online přenosem. Nový procesor by měl nastavit novou laťku pro výkon, úspory energie a pravděpodobně i ceny čipsetů. Podle spekulací se nicméně časem objeví hned několik odlehčených variant této jednotky. Právě proto, aby byla dostupnější pro levnější mobily. Pozvánka je nyní trochu tajemná, nicméně o názvu Qualcomm Snapdragon 875 už se nějakou dobu mluví. A to i ve spojitosti s řadou telefonů Galaxy S30, která by měla přijít příští rok v únoru. Pravděpodobně bude první, ve které se tyto čipsety objeví.

Víte, jaký procesor má váš telefon?

Zdroj: aauthority