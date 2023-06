Elektromobily jsou aktuálně velké téma. Několik uplynulých let hlavně díky rostoucí popularitě značky Tesla a snahám dalších předních výrobců, ale v posledních týdnech a měsících také kvůli plánovanému rušení prodeje aut se spalovacími motory v EU. Což je mimo jiné i politicky vděčné téma a rovněž podhoubí pro sdílení různých fake news. I do českého éteru například nedávno prosáklo video, které má zachycovat hořící sklad elektromobilů v USA. Odpůrci elektroaut se škodolibě smějí a někteří politici si přihřívají polívčičku. Jenže zpráva je falešná.

Jednou z nejvýraznějších tuzemských veřejně známých osob, které špatně interpretované video (o úmyslu či nepozornosti se dá debatovat) sdílely, je i poslankyně za SPD Karla Maříková. “V USA vypukl požár ve skladu elektromobilů od vznícené baterie jednoho z aut,” uvedla zhruba dvacetisekundové záběry na Facebooku. Popisek bez ověření převzala z jiných zdrojů (ty míří dokonce na Slovensko a řeší se i ve světě) a jako několika dalším sdílejícím se i pod jejím příspěvkem sešly posměšné a škodolibé reakce a komentáře.

Sdílením prokazatelně manipulativního videa se před pár dny zabýval i server Demagog.cz, který je českým certifikovaným ověřovatelem příspěvků na Facebooku. I on zjistil, že video sice skutečně zachycuje hořící automobily, nicméně jde o dubnovou událost z australského Perthu a mezi vozidly dokonce nebylo ani jedno elektrické. Sdělil to mluvčí společnosti Pickles Auctions, která na místě provozuje sklad vyřazených aut. Právě ten hořel, nicméně šlo o samá vozidla se spalovacími motory. Shořelo jich asi 60. Na tomto místě přitom požár vypukl již poněkolikáté.

