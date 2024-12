Elektromobily budou v Praze i dál parkovat zadarmo. Do kdy a co musíte splnit?

Parkování v zónách zdarma pro elektromobily mělo skončit 31. 12.

Vedení hlavního města jim výjimku nečekaně prodloužilo

Zatím to vypadá, že výhoda potrvá až do léta

Zaparkovat v Praze je většinou oříšek. Zejména v centru, které je plné různých typů zón. Zatímco běžní řidiči si musejí pečlivě vybírat, která zóna je určena právě pro ně, na jak dlouho v ní auto mohou odstavit a jestli je to nebude stát majlant, majitelé elektromobilů to mají výrazně snazší. Parkují kdekoliv a zadarmo.

To ale mělo skončit k poslednímu dni tohoto roku. Od Nového roku už se měla na elektromobily vztahovat stejná pravidla jako na auta se spalovacími motory – tedy zpoplatněné parkování a pouze v příslušné zóně. Rada hlavního města Prahy ale náhle rozhodla, že zvýhodnění elektromobilů i nadále ponechá v platnosti. A možná brzy přibudou i další novinky a změny v parkování nízkoemisních vozidel.

Podmínky parkování elektromobilů

Magistrát hlavního města v polovině prosince náhle zveřejnil informaci, že účinnost nového nařízení na zpoplatněné parkování elektromobilů v parkovacích zónách se odkládá. A to nejméně do 30. června 2025.

🚗🔋 Praha odkládá zpoplatnění parkování elektromobilů. Bezplatné parkování v zónách placeného stání bude pokračovat až do 30. června 2025. 🅿️ Radní plánují další jednání o budoucím zvýhodnění elektroaut a reformě parkovacího systému. Měli na to jen dva roky, takže ideální… pic.twitter.com/ytjmYfARFJ — David Podzimek (@Deawo) December 16, 2024

Parkování v jednotlivých zónách se tak i nadále bude řídit stávajícími pravidly. Neboli v modré a fialové zóně bude dál možné neomezené parkování pro elektromobily se značkou EL nebo oprávněním vydaným Magistrátem hlavního města Prahy.

Jedinou podmínkou pro parkování zdarma je vydání příslušné registrační značky v České republice nebo podání žádosti na magistrát a její následné schválení.

Reforma parkovacího systému

Co nastane po 30. červnu? To ještě není zcela jisté. Řidiči elektromobilů měli od příštího roku platit za parkování úplně stejně jako všichni ostatní – plus se měli začít řídit pravidly pro maximální dobu parkování. Magistrát ale možná celý systém překope. Mluví se o plánu na reformu parkovacího systému v Praze.

„Na jednu stranu potřebné zvýhodnění nízkoemisních vozidel, které je tolik přínosné pro jejich rozvoj s příznivým dopadem na ekologii, má na druhou stranu negativní dopady do regulace parkování,“ stojí v důvodové zprávě současného rozhodnutí radních.

Zvýhodnění elektromobilů, plug-in hybridů nebo vozidel na vodíkový pohon je proto i nadále na stole. A je úplně jedno, jestli máte Teslu, Škodu nebo BMW. Jen je otázka, do jaké podoby nakonec vykrystalizuje.

Zdroj: Freepik, Praha.eu, Portál hlavního města Prahy