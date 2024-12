Revoluce ve výrobě baterií pro elektromobily! Tahle se nabije na 80 % za 8 minut a ujedete s ní 1 000 km

Baterie Large-footprint lithium ceramic battery má dojezd až 1 000 km

Vyvíjí ji německá firma FEV ve spolupráci s tchaj-wanskou ProLogium

Využívá pevný elektrolyt namísto kapalného

Maximální dojezd elektromobilů se u novějších modelů stále zvyšuje, ale reálný dojezd bohužel zatím nebývá nijak slavný. Zejména pokud nejedete plynule a rádi si jízdu užíváte. To ale už brzy může být minulostí.

Německá společnost FVE s tchaj-wanskou firmou ProLogium představily svou revoluční baterii Large-footprint lithium ceramic battery (LLCB) pro elektromobily. Slibuje dojezd až 1 000 kilometrů (což ovšem záleží na typu auta i stylu jízdy). A to díky tomu, že je vyrobena z křemíku namísto grafitu a má tak mnohem větší kapacitu. Tento materiál jí umožňuje pojmou 3 600 mAh energie na gram, zatímco grafit má jen 372 mAh na gram.

Druhou zajímavostí je, že k její výrobě nebyl použit kapalný elektrolyt, nýbrž byl nahrazen pevným. Je nehořlavý a nehrozí u něj riziko zkratu a úniku jako u kapalného.

Podobně jako u nabíjení mobilů i tady můžete využít „rychlonabíjení“. Už po 5 minutách v nabíječce můžete LLCB baterii dostat na 60 % její kapacity. S tímto množstvím energie lze elektromobilem ujet až 300 kilometrů. Za 8 minut se přitom dostanete na 80 % a ujedete tak až 400 kilometrů.

Snadnější údržba i výměna

Dalším pozitivem této výjimečné LLCB baterie je, že ji lze snadněji udržovat. Je tvořena články, takže v případě poruchy stačí jen vyměnit vadný článek za nový. Díky tomu se může životnost baterie elektromobilu výrazně zvýšit. A dobrou zprávou je také to, že je lehčí než současné baterie.

Pokud o ní už nyní uvažujete, ještě budete muset vydržet. Stále je totiž ve vývoji a ani jedna z firem neprozradila, kdy by se mohla dostat na trh a v jakých modelech elektromobilů by mohla do budoucna být.

Uvítali byste elektromobil s delším dojezdem?

Zdroj: Freepik, FEV, Interesting engineering