Do Google účtů se brzy přihlásíme pouze po dvoufázovém ověření

Hesla jsou velká slabina. S tímto konstatováním se Google již před nějakou dobou rozhodl bojovat proti jejich odhalování, zneužívání či zapomínání. Zavedl důraznější varování pro uživatele a nasadil i nové nástroje ze segmentu 2FA, neboli tzv. dvoufázového přihlašování / ověřování. Pokud má dnes majitel Google účtu správně nastavenou bezpečnost, má například možnost potvrzovat přihlášení klepnutím na notifikaci v mobilu. A tyto principy hodlá americký gigant dokonce vynucovat. Před několika hodinami oznámil, že dvoufázové přihlašování do Google účtu bude povinné.

Novinka se bude týkat uživatelů, kteří mají v pořádku kompletní nastavení bezpečnosti. To lze ověřit na speciální adrese. 2SV, neboli two-step verification (dvoukrokové ověření), jak Google funkci po svém říká, bude pro všechny zmíněné účty novou samozřejmostí. Přesné datum zatím známé není, ale bude to prý “brzy”. Google plánované povinné dvoufázové přihlašování do uživatelského účtu doprovodil i zajímavou statistikou.

Dvě třetiny Američanů prý mají jedno heslo pro více služeb, což rozhodně není dobrá praxe. Sáhněte si do svědomí, jestli na tom nejste stejně. Při odhalení jednoho je totiž samozřejmě ohroženo hned několik dalších účtů. Google k tomu poznamenává, že problém s hesly je v tomto ohledu právě ten, že slabší je samozřejmě snadno prolomitelné, ale několik složitějších si zase lidé nechtějí nebo nezvládají zapamatovat. Proto se snaží tlačit na 2FA. Pokud si chcete stejnou ochranu zapnout například na Facebooku, tak k tomu jsme nedávno sepisovali návod.

Jak jste na tom s nastavováním a správou hesel vy?

Zdroj: Google