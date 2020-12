Levnější Samsung tablety? Mohly by se objevit v řadě Galaxy M

V průběhu listopadu se v oblasti očekávaných Samsung přístrojů objevila informace o zajímavém modelu Galaxy M62. Při prvním pohledu na toto označení asi málokoho napadne něco jiného než další běžné jméno pro mobil. Jak se teď ale spekuluje, v názvu by se možná mohlo objevit také slůvko “Tab”, což by trochu měnilo situaci. Nový přístroj by nakonec nemusel být mobilem, ale tabletem zařazeným do řady M. Potenciální tablet Samsung Galaxy (Tab) M62 by tím pádem měl spadat do nižší cenové i výkonnostní kategorie. Doposud má korejský výrobce série Tab A, Tab Active a Tab S.

O přístroji se toho zatím jinak nic moc neví. Snad jen označení SM-M625F. Kdyby Samsung začal vyrábět tablety v řadě M, dál by potvrzoval zájem prodávat středně vybavené produkty. Takové, které jsou schopné konkurovat zejména čínským značkám. Zatím se mu to daří například s mobilní řadou A a zákazníci by nejspíš další přístroje do střední třídy uvítali. Nutno ale podotknout, že potenciální tablet Galaxy (Tab) M62 by už začal dělat v označování produktů Samsung trochu nepořádek.

