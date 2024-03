Zajímalo vás někdy, jak vypadá práce redaktora ve Svět Androida?

V tomto článku se podíváme za oponu a odkryjeme některé karty

Bude řeč o benefitech, nevýhodách, ale i finanční stránce

Když se řekne práce z domova, mnoho lidí si představí ideální svět, kde se pracuje v pyžamu, s kávou v ruce, nevstává se na budík a vše je tak nějak volné. Realita je samozřejmě úplně jiná, zejména pokud pracujete u projektu, který má nějaké ambice a nechce usnout na vavřínech.

Komentář, který je zde mnou jakožto šéfredaktorem prezentován, vám dá nahlédnout trochu za oponu redakce technologického magazínu a třeba vás naláká ke připojení se do perspektivního kolektivu, který vám nebude mazat med kolem pusy, ale dostane z vás s vysokou pravděpodobností naprosté maximum.

Pojďme se tedy společně podívat pod pokličku Svět Androida. Začnu záměrně trochu negativně, k pozitivním stránkám se dostanu později. Zdaleka to není svět, kde pracujete dvě hodiny denně, vyděláváte 100 tisíc měsíčně a jezdíte s kamarády po kávičkách, ale zároveň vás dokáže moc pěkně odměnit, pokud prokážete vaše schopnosti.

Pravda je taková, že i když můžeme pracovat z pohodlí našich domovů, práce u nás nikdy nekončí. Technologický svět se nezastavuje – zajímavé novinky se na nás chrlí každý den ze všech koutů světa a jedním z našich cílů je jejich včasné a doručení čtenářům a zároveň pochopení problematiky, abychom nebyli jen roboti používající překladač. Pokud bychom to dělali podobným způsobem, pravděpodobně bychom žádné redaktory nepotřebovali – stačilo by vymyslet kvalitní příkaz do ChatGPT a překladač DeepL. Takové texty by ale čtenáře nebavily a pravděpodobně bychom jako magazín brzy skončili.

Ano, mnozí končí ve čtyři odpoledne a s čistou hlavou odchází domů, ale pro nás v redakci Svět Androida to tak nefunguje. Víkendy, večery, někdy dokonce i svátky – to všechno se může stát pracovním dnem, pokud to situace vyžaduje. Na druhou stranu ale platí, že pokud se dokážete domluvit s ostatními kolegy, můžete si vzít volno téměř kdykoliv. Workflow si vytvoříte sami. Někdo je ranní ptáče, někdo sova.

Mnoho z vás si možná také myslí, že jsme nesmírní zazobanci, co si vozí zadnice v Bentley a korporátní firmy jim hrnou miliony měsíčně. Z jistého úhlu pohledu to může být pravda, kromě reklam nás opravdu z části podporují některé technologické společnosti, jen tak můžeme nabídnout objektivní informace, za které čtenáři nemusí platit penězi. Občas nám skrz své produkty a jiné formy spolupráci umožní, aby byl náš obsah kvalitnější a my se mohli věnovat většímu množství zajímavých témat.

Objektivita informací ale vždy zůstává zachována, je to jeden z pilířů, na němž Svět Androida vždy stál, takže to rozhodně nefunguje tak, že bychom přehlíželi nedostatky některých produktů jen proto, že nás některá z firem nasypala zlaťáky. Jde zkrátka o zaplacení mediálního prostoru na webu a také času redaktora, který nad recenzemi a články tráví klidně i několik týdnů. A to že mají někteří z nás pěkná auta (ačkoliv do Bentley mají daleko), je jen výsledek poctivé práce, nikoliv upsání se ďáblu a vysedávání v kavárnách.

Jako malá firma máme navíc tu výhodu, že každý z nás hraje klíčovou roli. Neexistuje tu místo pro jedince, kteří by se jen schovávali a nechávali práci na ostatních. Všichni táhneme za jeden provaz.

Na trochu negativní vlně jsem začal záměrně, abych hned ze startu zkrotil očekávání, která může velká část potenciálních zájemců mít. Mluvím z vlastní zkušenosti.

Co je tedy na práci ve Svět Androida tak skvělé, že už tu kotvím pátým rokem? Pro mě osobně je to vášeň a tak trochu splněný sen. Už jako kluk jsem propadl všemožným technologiím, svůj první počítač jsem si sestavil v osmi letech z komponentů co jsem pořídil na Bazoši a naprosto jim propadl. Dodnes nezapomenu, jak jsem zíral s otevřenou pusou na první iPhone, který mi ukázala zákaznice u mámy v květinářství. Otevřel jsem Safari a viděl desktopové prostředí webu. Musel jsem ho mít! Myslel jsem na něj asi měsíc v kuse a potom se mi podařilo jej nějakým zázrakem opravdu získat, tenkrát mi ho koupila babička u jednoho z tuzemských operátorů a vlastně to tím všechno začalo.

Telefony jsem začal střídat jak ponožky, měl jsem vše od prvního Galaxy Notu přes Nexus 4 až po Lumii 800 a dodnes mě toto odvětví neskutečně baví, přestože byl dříve jistě trh o mnoho zajímavější než dnes. To je ale přirozená evoluce.

Spojení práce a zábavy mi dávala vždycky smysl, vystřídal jsem několik magazínů, kam jsem dopisoval už na základní škole (bavíme se někdy o roce 2011), na střední to byla fajn brigáda, nyní je to plnohodnotná práce, která mi dává možnost testovat a dlouhodobě používat produkty, které bych si jinak stejně kupoval za desítky tisíc korun. Proč to celé píšu? Protože vášeň a nadšení pro technologie je naprostá alfa omega pro práci ve Svět Androida. Pokud tohle v sobě nemáte, ale zároveň umíte psát, je to mnohem větší problém než kdyby to bylo naopak. Probudit ve vás potenciál psavce je zkrátka lehčí než zažehnout vášeň pro technologie.

U Svět Androida máte možnost testovat produkty ještě před jejich oficiálním představením a používat libovolná zařízení z redakce (většinou jde o telefony, hodinky, televize, chytré koloběžky, smart home doplňky, tu a tam se objeví nějaký notebook, sluchátka..). Osobně jsem si telefon a další doplňky už nekoupil pěkných pár let, navíc je mohu několikrát do roka střídat. Když mě nebaví Samsung, můžu si vzít Xiaomi, Motorolu, Honor…

Jedním z dalších benefitů je rozhodně cestování. Minulý rok jsme byli s Samsungem v jihokorejském Soulu na představení nových ohebných telefonů, pravidelně navštěvujeme veletrhy jako například MWC v Barceloně a další zajímavá místa, kam byste pravděpodobně jako „běžní smrtelníci“ neměli přístup. Jasně, i tam se musí udělat práce, ale přibližně z poloviny jde o poznávací dovolenou, kde se dobře najíte, většinou jste ubytovaní ve fajn hotelech a je o vás celkově královsky postaráno.

Akcí je navíc obrovské množství, většinou na ně jezdím já, nebo Petr Mišák, zakladatel projektu, ale rozhodně je nestíháme pokrýt všechny a troufám si říct, že za rok odmítáme desítky tiskovek a zahraničních cest, protože je nás v redakci málo. A právě proto hledáme nové kolegy a kolegyně. Pokud by byl pro vás tento aspekt zajímavý, rozhodně je možnost být jejich součástí, nepíšu to zde proto, abych se pochlubil nebo vás nalákal na něco, co pak nedokážeme jako tým splnit.

Na závěr je samozřejmě fér zmínit finanční stránku. Ve Svět Androida je nastaven poměrně unikátní monetizační systém, který je naprosto jednoduchý – pokud z vaší práce prosperuje projekt, prosperujete i vy. Budete-li psát zajímavé texty s poutavými titulky, nebo vymyslíte unikátní seriál o který bude zájem a bude mít přidanou hodnotu pro čtenáře, napíšete kvalitní recenzi, která pomůže lidem v rozhodování nebo zkrátka objevíte jiné „zlaté vejce“ (je jich hromada a v interním týmu k nim má každý člen redakce přístup), dokážete si za měsíc vydělat klidně i hodně přes 40 tisíc korun. Tato rovnice ale platí i naopak – pokud nedokážete podat témata zajímavě (neplést si však s bulvárem a dezinformacemi), dělá vám problém rozpoznání toho, co našim čtenářům doopravdy pomáhá a myslíte si, že psaní o rootování telefonů je v roce 2024 to, co čtenáře nejvíce zajímá, dost pravděpodobně rychle narazíte na realitu.

V redakci však máme mnoho nástrojů a klíčové know-how, které vám s většinou věcí pomůže, takže pokud jste nedostávali “za pět” z diktátu a zároveň máte vášeň pro technologie, může být Svět Androida ideálním přístavem. Ve fotbalové terminologii jsme něco jako Ajax Amsterdam – z neznámých hráčů vypilujeme hvězdy, které u nás buď mohou dohrát svojí kariéru, nebo přestoupit jinam. Každopádně věřím, že s našimi zkušenostmi a důrazem na odvedenou práci, se z vás stane člověk, který se pak neztratí ani v Manchesteru City (můžete si dosadit jakékoliv médium) a nebo klidně můžete začít dělat úplně jiný sport – budete fyzicky i psychicky připravení, poznáte principy kabiny a dokážete hrát před vyprodaným stadionem.

Zaujala vás práce ve Svět Androida? Přečtěte si článek o naší práci, kde je přehled aktuálně volných pozic. Těšíme se na vás!

Lákala by vás práce u Svět Androida?