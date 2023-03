Další Google apka má 500 milionů stažení. Přitom je ohrožena

Do skupiny aplikací a her, které mají v oficiálním obchodě Google Play přes 500 milionů stažení, patří čerstvě další nástroj přímo od amerického giganta. K významnému milníku to dotáhly Podcasty Google. Pokoření této mety je přitom hned ze dvou důvodů netradičně zajímavé. Tím prvním je, že podcasty alias audio pořady byly dlouhou dobu běžně dostupné skrze základní vyhledávací Google aplikaci. O výhodnou pozici zde přišly nedávno a ještě nedávno tak nebylo úplně nutné stahovat samostatnou aplikaci.

Druhou zajímavostí je fakt, že Google nedávno oznámil přidání podcastů do aplikace YouTube Music. To je jistě logický a širokou veřejností vítaný krok, nicméně jde také o vytvoření nemalého konfliktu mezi dvěma aplikacemi. Jelikož jde o Google, nedá se dost dobře odhadovat, jaký osud Podcasty čeká. Zaniknou? Budou paralelně fungovat dál další roky?

Zástupci firmy zatím tvrdí, že tato původní aplikace má trochu jinou cílovou skupinu, takže není důvod ji rušit. Audio pořady v YT Music navíc budou zpočátku dostupné jen v USA, takže přetahování posluchačů nebude tak intenzivní celoplošně. Aplikaci Podcasty Google, která svou úlohu plní velmi dobře a přitom zvládá být velmi jednoduchým nástrojem bez zbytečných doplňků, k překonání významné hranice gratulujeme.

What happens to Google Podcasts?

Google Podcasts is a traditional podcatcher and it serves a different audience so it is still there.

— Alban Brooke (@AlbanBrooke) February 23, 2023