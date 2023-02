Google má sice nativní aplikaci Podcasty, která slouží přesně k tomu, po čem je pojmenovaná. Jenže co uživatelé, kteří chtějí mít hudbu a podcasty v jedné aplikaci? V případě, že používají YouTube Music mají smůlu. To je drobná nevýhoda, například oproti konkurenčnímu Spotify. To se ale podle jednoho z šéfů amerického giganta brzy změní.

Šéf podcastové sekce YouTube Kai Chunk se rozpovídal v rozhovoru pro The Verge a mimo jiné se zmínil také o tom, že se podcasty chystají do aplikaci YouTube Music. Ty budou k dispozici všem uživatelům, tedy i těm, kteří si neplatí službu YouTube Premium. Zamrzí však fakt, že se tito lidé musí smířit s přítomností reklam, které třeba Podcasty Google, ale také řada dalších aplikací nemají.

Chunk se rovněž nechal slyšet, že se YouTube v tuto chvíli neuvažuje o zvučných jménech či vlastních pořadech. Namísto toho se bude soustředit na tvůrce, kteří na této platformě působí.

Skrz jakou aplikaci posloucháte podcasty vy?

Zdroj: The Verge