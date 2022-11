Poco X5 5G od Xiaomi by se mělo dočkat představení ještě v rámci tohoto roku. Nasvědčují tomu informace z amerického certifikačního úřadu FCC a BIS – což je úřad pro idické normy. Novinka bude s vysokou pravděpodobností nabízet slušný herní výkon a IPS displej.

Poco X5 5G od Xiaomi se Snapdragonem pod kapotou

Aktuálně sice nemáme žádné oficiální informace o připravované novince, nicméně data poskytnutá americkým FCC, indickým BIS a leakery se poměrně hezky shodují. Dle nich se chystá jak indická (respektive globální), tak i čínská verze, která patrně na trh vyrazí pod značkou Redmi. Brzké představení pak naznačil šéf indického zastoupení Xiaomi, přičemž neoficiální zdroje hovoří o představení ještě v roce 2022. A s jakou hardwarovou výbavou by se údajně mělo Poco X5 5G od Xiaomi vytasit?

Inu, na první pohled zajímavější než v případě Poco X4 Pro 5G, které nás příliš nezaujalo. O výkon by se zde měl starat vylepšený Qualcomm Snapdragon 778G+. Další výbava by pak měla zahrnovat 120Hz IPS displej spolu se 4900mAh baterií. Zajímavě pak zní informace o nasazení operačního systému Android 13 spolu se novou verzí nadstavby MIUI 14. Dle popisu v databázi amerického úřadu FCC by pak design zad telefonu měl obsahovat obdélníkový modul fotoaparátu.

Myslíte, že by mohla být sázka na IPS displej dobrá volba?

