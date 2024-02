Konec podpory ze strany výrobce nemusí automaticky znamenat konec vašeho přístroje

Pro řadu oblíbených telefonů vytváří vývojáři z celého světa skvělé neoficiální ROM

Nad kvalitou podobných ROM se vznáší pochybnosti, staré POCO s Androidem 14 ale šlape

Xiaomi pravidelně aktualizuje seznam telefonů, pro které již byla ukončena podpora a které už nikdy nedostanou žádnou aktualizaci. Nikdo samozřejmě na seznamu nechce najít svůj mobil, dříve nebo později tam ale zamíří všechny přístroje.

Ukončení podpory ale nemusí znamenat konec pro váš telefon, naopak to může být impulz zkusit něco jiného. Tím spíše, že záruka dotyčného telefonu je většinou dávno minulostí a hodnota přístroje už taky nebude velká. Jak si rozumí staré POCO s neoficiálním Androidem 14?

Doma už několik měsíců mám POCO X3 Pro. Jeho podpora ještě oficiálně ukončena nebyla, poslední update ale dorazil hluboko v roce 2023 a podle mého je jen otázkou času, kdy jej Xiaomi zařadí na seznam telefonů s ukončenou podporou. Bylo by fajn, kdyby telefon dostal ještě alespoň jeden bezpečnostní update s aktuálními záplatami, moc pravděpodobné to ale není. Navíc sesterské POCO X3 NFC to už má za sebou, pokud se tedy bavíme o podpoře ze strany výrobce. Takže co dál? Pro oba telefony na XDA existuje řada nejrůznějších ROM a komunita kolem těchto strojů je pořád aktivní. Vybral jsem si crDroid, která je postavená na nejnovějším Androidu 14. Jak tahle kombinace funguje v praxi? Výborně!

Milion Google aplikací? Obchod Play stačí!

Systém je až neuvěřitelně rychlý, během několika měsíců testování jsem nenarazil na sebemenší problém. Vlastně jsem někdy trošku litoval, že POCO X3 Pro nepoužívám jako hlavní mobilní telefon, pořád je fajn. Přímo v ROM se nenachází žádné Google aplikace, ale samozřejmě stačí stáhnout odpovídající balíček Gapps a je vyřešeno. V telefonu rázem máte Obchod Play a pak už záleží jen na vás, jaké další (nejenom Google) aplikace do telefonu stáhnete.

Problematický bývá fotoaparát a přiznávám se, že jsem z něj také měl obavy. Ale není to vůbec špatné… Jasně, není to úplná bomba a můj názor je, že oficiální ROM přece jenom fotila o malinko lépe. Pro běžný záznam mi ale kvalita snímků přijde dostatečná, navíc aplikace Fotoaparát je velmi rychlá a snadno se ovládá. S trochou snahy by se daly vykouzlit podstatně kvalitnější záběry. Čistý Android navíc nabízí nepřeberné možnosti nastavení a přizpůsobení, se systémem si můžete hodně vyhrát. Ale nemusíte, osobně jsem nezasahoval téměř do ničeho, protože to zkrátka pěkně funguje.

Celkové hodnocení? Pokud jste alespoň trochu hračička, svůj telefon máte rádi a zatím se s ním nechcete rozloučit, můžu vám svět neoficiálních ROM doporučit. Speciálně pokud máte telefon, který byl ve své době rozumně levný a rozumně oblíbený. Právě u něj je největší šance, že se mu vývojáři na XDA nadále věnují a neoficiální úpravy budou mít smysl.

Pokud máte nějaký méně populární telefon, na XDA pravděpodobně najdete jen na koleně udělané AOSP kompilace, u kterých nikdo nevyřešil bugy, které takto vytvořený systém téměř vždycky má. Je krásné, že v telefonu máte Android 15 (vím, že ještě není), ale pokud vám na telefonu nejde WiFi, Bluetooth a fotoaparát, není to pro běžné používání ideální.

Na závěr opět přidám upozornění, že instalace neoficiálních ROM s sebou přináší jistá rizika. Používání telefonu bez aktuálních záplat je ale rizikové rovněž, záleží tedy jen a pouze na vás, jestli se touto cestou vydáte. Ale mně osobně dává smysl a moc bych se toho nebál. Speciálně u telefonů jako je POCO X3 Pro, které bude mít dostatek výkonu ještě pár let.

Láká vás neoficiální Android 14 pro vaše POCO?

Zdroj: xda