POCO ve středu představí i tablet Pad X1. Nebude drahý a dostane super výbavu, možná ho už znáte

POCO oficiálně potvrdilo tablet Pad X1, který dorazí 26. listopadu spolu s telefony F8 Pro a Ultra
Novinka bude přeznačeným tabletem Xiaomi Pad 7 s procesorem Snapdragon 7+ Gen 3
Tablet nabídne 11,2" displej s 3,2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí

Adam Kurfürst
Publikováno: 23.11.2025 18:00

Značka POCO oficiálně potvrdila, že ve středu 26. listopadu představí nejen očekávané smartphony POCO F8 Pro a F8 Ultra, ale také nový tablet s označením POCO Pad X1. První náznaky o existenci tohoto zařízení se objevily začátkem listopadu, kdy tablet pronikl do databáze benchmarku Geekbench. Z oficiálního plakátu, který POCO zveřejnilo, už můžeme prakticky na 100 % potvrdit, že půjde o přeznačený Xiaomi Pad 7.

Xiaomi Pad 7 v novém kabátě

POCO Pad X1 se podle plakátu zveřejněného na X představí ve dvou barevných variantách – šedé a modré. Design tabletu zahrnuje čtvercový kamerový modul s 13Mpx fotoaparátem a LED bleskem. Na bočních stranách najdeme standardní tlačítko pro zapnutí, mřížky reproduktorů a další fyzické tlačítko, jehož funkce zatím nebyla specifikována.

POCO Pad X1, "Powerfully Slim" isn't just a slogan — it's a statement. ⚡📍 November 26, 2025 | 16:00 GMT+8 | Bali pic.twitter.com/OD2AeJHwVK— POCO (@POCOGlobal) November 21, 2025

Tablet pohání procesor Snapdragon 7+ Gen 3, který obsahuje jedno výkonné jádro s taktem 2,80 GHz, tři střední jádra běžící na 2,52 GHz a čtyři úsporná jádra s frekvencí 1,82 GHz. Grafiku zajišťuje čip Adreno 732. Z benchmarku Geekbench vyplývá, že zařízení poběží na systému Android 15 a bude dostupné minimálně v konfiguraci s 8 GB operační paměti.

Displej s vysokou obnovovací frekvencí

POCO oficiálně potvrdilo, že Pad X1 dostane 3,2K displej s 144Hz obnovovací frekvencí. Po vzoru Xiaomi Pad 7 takřka určitě využije 11,2palcový LCD panel s rozlišením 3200 × 2048 pixelů a poměrem stran 3:2. Obrazovka by měla nabídnout jas až 800 nitů, podporu HDR10 a technologii Dolby Vision.

The POCO Pad X1 features a 3.2K 144Hz display that brings 68 billion colors to life with Adaptive HDR — every frame, every tone, perfectly tuned. 🎨📍 November 26, 2025 | 16:00 GMT+8 | Bali pic.twitter.com/UOB8S4KHHF— POCO (@POCOGlobal) November 21, 2025

Výrobce také zdůrazňuje přítomnost Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Xiaomi Pad 7, ze kterého POCO Pad X1 vychází, disponuje čtveřicí reproduktorů, takže lze očekávat kvalitní zvukový zážitek při sledování videí nebo hraní her.

Solidní výdrž a rychlé nabíjení

O výdrž by se měla postarat baterie s kapacitou 8 850 mAh, kterou půjde nabíjet výkonem 45 W. Xiaomi Pad 7 v české verzi nabízí možnost výběru mezi 128 nebo 256 GB úložištěm a konfigurací s 8 nebo 12 GB RAM. Tablet má kovové tělo o tloušťce 6,18 mm a hmotnosti 499 gramů.

Exkluzivně: Máme rendery POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra ve všech barvách. Potvrzujeme i některé specifikace
Adam Kurfürst
Zprávičky

Mezi další funkce patří Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, certifikace IP52 proti prachu a vodě nebo režim Workstation pro práci s více aplikacemi současně. Přední 8Mpx kamera poslouží pro videohovory.

Přijde tablet do Česka?

Zatímco u telefonů POCO F8 Pro a Ultra je plán uvedení do Česka jistý (ostatně jsme vám s předstihem přinesli jejich produktové rendery), osud tabletu POCO Pad X1 zatím znám není. Z informací, které máme k dispozici, bych spíše sázel na to, že se k nám oficiální cestou nepodívá, ale třeba nás Xiaomi ještě překvapí.

Uvítali byste v Česku tablet od značky POCO?

Zdroje: Gizmochina, @yabhishekhd/X, Geekbench