TOPlist

POCO ve středu představí i tablet Pad X1. Nebude drahý a dostane super výbavu, možná ho už znáte

  • POCO oficiálně potvrdilo tablet Pad X1, který dorazí 26. listopadu spolu s telefony F8 Pro a Ultra
  • Novinka bude přeznačeným tabletem Xiaomi Pad 7 s procesorem Snapdragon 7+ Gen 3
  • Tablet nabídne 11,2" displej s 3,2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.11.2025 18:00
Ikona komentáře 0
poco pad x1 oficialni plakat zadni strana

Značka POCO oficiálně potvrdila, že ve středu 26. listopadu představí nejen očekávané smartphony POCO F8 Pro a F8 Ultra, ale také nový tablet s označením POCO Pad X1. První náznaky o existenci tohoto zařízení se objevily začátkem listopadu, kdy tablet pronikl do databáze benchmarku Geekbench. Z oficiálního plakátu, který POCO zveřejnilo, už můžeme prakticky na 100 % potvrdit, že půjde o přeznačený Xiaomi Pad 7.

Xiaomi Pad 7 v novém kabátě

POCO Pad X1 se podle plakátu zveřejněného na X představí ve dvou barevných variantách – šedé a modré. Design tabletu zahrnuje čtvercový kamerový modul s 13Mpx fotoaparátem a LED bleskem. Na bočních stranách najdeme standardní tlačítko pro zapnutí, mřížky reproduktorů a další fyzické tlačítko, jehož funkce zatím nebyla specifikována.

Tablet pohání procesor Snapdragon 7+ Gen 3, který obsahuje jedno výkonné jádro s taktem 2,80 GHz, tři střední jádra běžící na 2,52 GHz a čtyři úsporná jádra s frekvencí 1,82 GHz. Grafiku zajišťuje čip Adreno 732. Z benchmarku Geekbench vyplývá, že zařízení poběží na systému Android 15 a bude dostupné minimálně v konfiguraci s 8 GB operační paměti.

Displej s vysokou obnovovací frekvencí

POCO oficiálně potvrdilo, že Pad X1 dostane 3,2K displej s 144Hz obnovovací frekvencí. Po vzoru Xiaomi Pad 7 takřka určitě využije 11,2palcový LCD panel s rozlišením 3200 × 2048 pixelů a poměrem stran 3:2. Obrazovka by měla nabídnout jas až 800 nitů, podporu HDR10 a technologii Dolby Vision.

Výrobce také zdůrazňuje přítomnost Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Xiaomi Pad 7, ze kterého POCO Pad X1 vychází, disponuje čtveřicí reproduktorů, takže lze očekávat kvalitní zvukový zážitek při sledování videí nebo hraní her.

Solidní výdrž a rychlé nabíjení

O výdrž by se měla postarat baterie s kapacitou 8 850 mAh, kterou půjde nabíjet výkonem 45 W. Xiaomi Pad 7 v české verzi nabízí možnost výběru mezi 128 nebo 256 GB úložištěm a konfigurací s 8 nebo 12 GB RAM. Tablet má kovové tělo o tloušťce 6,18 mm a hmotnosti 499 gramů.

poco f8 ultra dzinova render nahled
Exkluzivně: Máme rendery POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra ve všech barvách. Potvrzujeme i některé specifikace Adam Kurfürst Zprávičky

Mezi další funkce patří Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, certifikace IP52 proti prachu a vodě nebo režim Workstation pro práci s více aplikacemi současně. Přední 8Mpx kamera poslouží pro videohovory.

Přijde tablet do Česka?

Zatímco u telefonů POCO F8 Pro a Ultra je plán uvedení do Česka jistý (ostatně jsme vám s předstihem přinesli jejich produktové rendery), osud tabletu POCO Pad X1 zatím znám není. Z informací, které máme k dispozici, bych spíše sázel na to, že se k nám oficiální cestou nepodívá, ale třeba nás Xiaomi ještě překvapí.

Uvítali byste v Česku tablet od značky POCO?

Zdroje: Gizmochina, @yabhishekhd/X, Geekbench

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.