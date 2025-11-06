POCO možná připravuje rychlý tablet pod 7 tisíc. Co o něm víme? Hlavní stránka Zprávičky POCO možná chystá tablet s označením Pad X1 V benchmarku Geekbench se objevil s procesorem Snapdragon 7+ Gen 3 Zařízení by mohlo být přeznačenou verzí tabletu Xiaomi Pad 7 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Značka POCO by mohla rozšířit své aktuálně ne zrovna bohaté portfolio tabletů. Podle známého leakera Abhishka Yadava se v databázi benchmarku Geekbench objevilo zařízení, které by mohlo při uvedení nést označení POCO Pad X1. Spekuluje se, že půjde o přeznačenou verzi již poměrně dobře známého modelu ze standardní řady Xiaomi. Výkonný procesor a solidní RAM Z uniklých informací vyplývá, že POCO Pad X1 dostane čipset Snapdragon 7+ Gen 3 s grafickým jádrem Adreno 732. Konfigurace procesorových jader zahrnuje jedno výkonné jádro s taktem 2,80 GHz, tři střední jádra běžící na 2,52 GHz a čtyři úsporná jádra s frekvencí 1,82 GHz. Tablet dále počítá s 8 GB operační paměti a systémem Android 15. Looks like this is actually the POCO Pad X1 with model number 25099RP08G.So POCO is offering a proper mid-flagship tablet to global users. Hopefully, it launches in India too. https://t.co/JJOTaUPTxc— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 5, 2025 Přeznačený Xiaomi Pad 7? Zařízení se už dříve objevilo pod modelovým označením 25099RP08G, kde písmeno G na konci naznačuje globální verzi. S ohledem na informace o výbavě se spekuluje, že by POCO Pad X1 mohl být přeznačeným tabletem Xiaomi Pad 7. Zatím však není jasné, zda půjde o naprosto identické zařízení, nebo přinese i některé změny kromě drobných designových úprav. Xiaomi Pad 7 nabízí lákavou výbavu za super cenu Pro připomenutí, Xiaomi Pad 7 disponuje 11palcovým 3,2K displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz a jasem až 800 nitů. Tablet pohání stejný procesor Snapdragon 7+ Gen 3, nabízí 8 850mAh baterii s podporou 45W nabíjení a čtveřici reproduktorů. K dispozici je v konfiguracích s 8 nebo 12 GB RAM a úložištěm 128 nebo 256 GB. Xiaomi Pad 7 nabízí identické specifikace displeje jako výkonnější Pro model (na obrázku) Tablet je na našem trhu v současné době k dispozici za doporučenou cenu 6 999 Kč, čímž se stává skvělou volbou i pro uživatele, kteří do elektroniky nechtějí investovat příliš mnoho peněz. Nabízí přitom solidní výkon, displej s parádními specifikacemi a funkce užitečné pro multitasking. Díky prostorovému zvuku Dolby Atmos je navíc i ideálním parťákem pro sledování obsahu. Máte nějakou zkušenost s tablety Xiaomi? Zdroje: @yabhishekhd/X, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet POCO Snapdragon 7+ Gen 3 Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.