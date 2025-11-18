Exkluzivně: Máme rendery POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra ve všech barvách. Potvrzujeme i některé specifikace Hlavní stránka Zprávičky Modely POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra se představí příští středu Podařilo se nám získat rendery ve všech barevných variantách Potvrzujeme teleobjektiv pro oba modely i kapacitu baterií Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Zatímco letošní modely POCO F7 Pro a Ultra dorazily až zhruba půl roku po uvedení novogeneračních vlajkových lodí (tehdy využívajících čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Elite a MediaTek Dimensity 9400), v případě modelů F8 si značka spadající pod čínské Xiaomi očividně řekla, že není na co čekat. POCO F8 Pro a Ultra si tak svou oficiální premiéru odbydou již příští týden, a to celosvětově. Nám se ještě před ní podařilo získat produktové rendery všech barevných variant a seznam některých klíčových specifikací. Přeznačené čínské modely přijdou překvapivě brzy Stejně jako v případě „sedmiček“ se POCO nejprve chystá uvést modely Pro a Ultra. Oba jsou postavené na již dříve uvedených čínských modelech (Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max), přičemž cenově se budou pohybovat ve střední a vyšší střední třídě. Oba budou orientované primárně na výkon, ale pochlubit se budou moct také audiosystémem vyladěným ve spolupráci s firmou BOSE nebo bateriemi s velkými kapacitami a rychlým dobíjením. POCO F8 Ultra POCO F8 Pro POCO F8 Pro POCO F8 Pro POCO F8 Ultra bude ve skutečnosti jedním z prvních telefonů vybavených letošním vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který bude na našem trhu k dispozici – předběhne dokonce Xiaomi 17, jež v Číně debutovalo už ke konci září. POCO F8 Pro pak vsadí na loňský procesor Snapdragon 8 Elite (právě ten pohání současné POCO F7 Ultra). Obě novinky se představí na Bali ve středu 26. listopadu v 9:00 našeho času. Design čínských exkluzivit zůstává zachován Modely POCO jsou obvykle pouze přeznačenými čínskými exkluzivitami, a jak jsme už zmínili výše, tentokrát tomu nebude jinak. Značka se ale tentokrát ani příliš neobtěžovala upravit design, a tak budou globálně dostupné telefony vypadat prakticky stejně jako ty, které se prodávají pouze na domácím trhu. Jak je patrné z renderů, oba telefony budou disponovat identickým ostrůvkem na zádech, jenž poskytne prostor fotoaparátům (designově tak modely připomínají POCO F6 Pro, popřípadě iPhone 17 Pro). Hlavním rozdílem je ale přítomnost samostatného subwooferu BOSE u modelu Ultra, který se podílí na vytváření jedinečného zvukového zážitku. Co se týče dalších designových prvků, oba smartphony mají ploché boční hrany a rovný displej se selfie kamerou v průstřelu. Konstrukce samotná se zdá být oproti předchozí generaci zaoblenější, čímž následují trend iPhonů nebo třeba Pixelů od Googlu. Neméně zajímavé jsou barevné varianty. POCO F8 Pro bude k dostání v černé a stříbrné, přičemž je doplní i výrazná světle modrá verze. POCO F8 Ultra pak kromě černé nabídne také džínovou edici se speciální povrchovou úpravou, která si nadšence do smartphonů získala už při čínském uvedení Redmi K90 Pro Max. Zřejmě jsem nebyl jediný, kdo byl překvapen, když vyšlo najevo, že k nám POCO přinese i tuhle variantu. Specifikace: Teleobjektiv pro každý model a velké baterie Kromě čipsetů se budou mezi největší tahouny výbavy řadit baterie, i když oba modely nabídnou ve srovnání se svými čínskými protějšky nižší kapacitu. Můžeme potvrdit, že POCO F8 Pro dostane 6 210mAh baterii, zatímco model F8 Ultra přijde s kapacitou 6 500 mAh. Zde je vhodné připomenout, že u řady F7 byl model Ultra paradoxně tím telefonem z dvojice, který dorazil s menší baterií. Ke změně teď zřejmě dochází proto, že Pro model nabízí pouze 6,59″ displej, kdežto varianta Ultra obdržela 6,9″ panel. Oba modely každopádně budou podporovat 100W nabíjení. Potvrdit dále můžeme, že oba telefony dostanou teleobjektiv a nadstavbu HyperOS 3. Chybět jim nebude ani krytí IP68 či integrace umělé inteligence Gemini. ParametrPoco F8 ProPoco F8 UltraOdolnostIP68IP68Systém a výkonOperační systémAndroid, HyperOS 3Android, HyperOS 3ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite (8 jader)Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen. 5 (8 jader)Frekvence procesoru2 × 4.32 GHz, 6 × 3.5 GHz2 × 4.6 GHz, 6 × 3,6 GHzRAM12 GB16 GBUživatelská paměť256 GB, 512 GB512 GBDisplejTyp a velikostAMOLED, 6.59″AMOLED, 6.9″Rozlišení2510 × 1156 px2608 × 1200 pxČtečka otisků prstůV displejiV displejiFotoaparátHlavní50 Mpx50 MpxUltra širokoúhlý8 Mpx50 MpxTeleobjektiv50 Mpx50 MpxPřední kamera20 Mpx32 MpxKonektivitaPřipojeníBluetooth, WiFi, GPS, USB-CBluetooth, WiFi, GPS, USB-CSíť5G, LTE (4G), VoLTE, MMS5G, LTE (4G), VoLTE, MMSBaterieKapacita6210 mAh6500 mAhRychlé nabíjení100 W100 WBezdrátové nabíjeníNeAnoRozměry a hmotnostRozměry (mm)157.49 × 75.25 × 8163.325 × 77.82 × 8.05Hmotnost199 g220 g 