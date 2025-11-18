TOPlist

Exkluzivně: Máme rendery POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra ve všech barvách. Potvrzujeme i některé specifikace

  • Modely POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra se představí příští středu
  • Podařilo se nám získat rendery ve všech barevných variantách
  • Potvrzujeme teleobjektiv pro oba modely i kapacitu baterií

Adam Kurfürst
18.11.2025 18:00
poco f8 ultra dzinova render nahled webp

Zatímco letošní modely POCO F7 Pro a Ultra dorazily až zhruba půl roku po uvedení novogeneračních vlajkových lodí (tehdy využívajících čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Elite a MediaTek Dimensity 9400), v případě modelů F8 si značka spadající pod čínské Xiaomi očividně řekla, že není na co čekat. POCO F8 Pro a Ultra si tak svou oficiální premiéru odbydou již příští týden, a to celosvětově. Nám se ještě před ní podařilo získat produktové rendery všech barevných variant a seznam některých klíčových specifikací.

Přeznačené čínské modely přijdou překvapivě brzy

Stejně jako v případě „sedmiček“ se POCO nejprve chystá uvést modely Pro a Ultra. Oba jsou postavené na již dříve uvedených čínských modelech (Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max), přičemž cenově se budou pohybovat ve střední a vyšší střední třídě. Oba budou orientované primárně na výkon, ale pochlubit se budou moct také audiosystémem vyladěným ve spolupráci s firmou BOSE nebo bateriemi s velkými kapacitami a rychlým dobíjením.

poco f8 ultra cerna render svetandroida logo
POCO F8 Ultra
poco f8 pro stribrna render svetandroida logo
POCO F8 Pro
poco f8 pro modra render svetandroida logo
POCO F8 Pro
poco f8 pro cerna render svetandroida logo
POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra bude ve skutečnosti jedním z prvních telefonů vybavených letošním vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který bude na našem trhu k dispozici – předběhne dokonce Xiaomi 17, jež v Číně debutovalo už ke konci září. POCO F8 Pro pak vsadí na loňský procesor Snapdragon 8 Elite (právě ten pohání současné POCO F7 Ultra). Obě novinky se představí na Bali ve středu 26. listopadu v 9:00 našeho času.

Design čínských exkluzivit zůstává zachován

Modely POCO jsou obvykle pouze přeznačenými čínskými exkluzivitami, a jak jsme už zmínili výše, tentokrát tomu nebude jinak. Značka se ale tentokrát ani příliš neobtěžovala upravit design, a tak budou globálně dostupné telefony vypadat prakticky stejně jako ty, které se prodávají pouze na domácím trhu.

Jak je patrné z renderů, oba telefony budou disponovat identickým ostrůvkem na zádech, jenž poskytne prostor fotoaparátům (designově tak modely připomínají POCO F6 Pro, popřípadě iPhone 17 Pro). Hlavním rozdílem je ale přítomnost samostatného subwooferu BOSE u modelu Ultra, který se podílí na vytváření jedinečného zvukového zážitku.

poco f8 ultra dzinova render svetandroida logo

Co se týče dalších designových prvků, oba smartphony mají ploché boční hrany a rovný displej se selfie kamerou v průstřelu. Konstrukce samotná se zdá být oproti předchozí generaci zaoblenější, čímž následují trend iPhonů nebo třeba Pixelů od Googlu.

poco f8 ultra cerna render svetandroida 4
poco f8 ultra cerna render svetandroida 5
poco f8 ultra cerna render svetandroida 3
poco f8 ultra cerna render svetandroida 6
poco f8 ultra cerna render svetandroida 1
poco f8 ultra cerna render svetandroida 2
poco f8 ultra dzinova render svetandroida
poco f8 ultra dzinova render svetandroida 3
poco f8 ultra dzinova render svetandroida 5
poco f8 ultra dzinova render svetandroida 2
poco f8 ultra dzinova render svetandroida 4
poco f8 ultra dzinova render svetandroida 1
poco f8 pro cerna render svetandroida 3
poco f8 pro cerna render svetandroida 4
poco f8 pro cerna render svetandroida 1
poco f8 pro cerna render svetandroida 6
poco f8 pro cerna render svetandroida 5
poco f8 pro cerna render svetandroida 2
poco f8 pro modra render svetandroida 3
poco f8 pro modra render svetandroida 4
poco f8 pro modra render svetandroida 1
poco f8 pro modra render svetandroida 6
poco f8 pro modra render svetandroida 5
poco f8 pro modra render svetandroida 2
poco f8 pro stribrna render svetandroida 1
poco f8 pro stribrna render svetandroida 3
poco f8 pro stribrna render svetandroida 6
poco f8 pro stribrna render svetandroida 4
poco f8 pro stribrna render svetandroida 5
poco f8 pro stribrna render svetandroida 2

Neméně zajímavé jsou barevné varianty. POCO F8 Pro bude k dostání v černé a stříbrné, přičemž je doplní i výrazná světle modrá verze. POCO F8 Ultra pak kromě černé nabídne také džínovou edici se speciální povrchovou úpravou, která si nadšence do smartphonů získala už při čínském uvedení Redmi K90 Pro Max. Zřejmě jsem nebyl jediný, kdo byl překvapen, když vyšlo najevo, že k nám POCO přinese i tuhle variantu.

Specifikace: Teleobjektiv pro každý model a velké baterie

Kromě čipsetů se budou mezi největší tahouny výbavy řadit baterie, i když oba modely nabídnou ve srovnání se svými čínskými protějšky nižší kapacitu. Můžeme potvrdit, že POCO F8 Pro dostane 6 210mAh baterii, zatímco model F8 Ultra přijde s kapacitou 6 500 mAh. Zde je vhodné připomenout, že u řady F7 byl model Ultra paradoxně tím telefonem z dvojice, který dorazil s menší baterií. Ke změně teď zřejmě dochází proto, že Pro model nabízí pouze 6,59″ displej, kdežto varianta Ultra obdržela 6,9″ panel. Oba modely každopádně budou podporovat 100W nabíjení.

Potvrdit dále můžeme, že oba telefony dostanou teleobjektiv a nadstavbu HyperOS 3. Chybět jim nebude ani krytí IP68 či integrace umělé inteligence Gemini.

ParametrPoco F8 ProPoco F8 Ultra
OdolnostIP68IP68
Systém a výkon
Operační systémAndroid, HyperOS 3Android, HyperOS 3
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite (8 jader)Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen. 5 (8 jader)
Frekvence procesoru2 × 4.32 GHz, 6 × 3.5 GHz2 × 4.6 GHz, 6 × 3,6 GHz
RAM12 GB16 GB
Uživatelská paměť256 GB, 512 GB512 GB
Displej
Typ a velikostAMOLED, 6.59″AMOLED, 6.9″
Rozlišení2510 × 1156 px2608 × 1200 px
Čtečka otisků prstůV displejiV displeji
Fotoaparát
Hlavní50 Mpx50 Mpx
Ultra širokoúhlý8 Mpx50 Mpx
Teleobjektiv50 Mpx50 Mpx
Přední kamera20 Mpx32 Mpx
Konektivita
PřipojeníBluetooth, WiFi, GPS, USB-CBluetooth, WiFi, GPS, USB-C
Síť5G, LTE (4G), VoLTE, MMS5G, LTE (4G), VoLTE, MMS
Baterie
Kapacita6210 mAh6500 mAh
Rychlé nabíjení100 W100 W
Bezdrátové nabíjeníNeAno
Rozměry a hmotnost
Rozměry (mm)157.49 × 75.25 × 8163.325 × 77.82 × 8.05
Hmotnost199 g220 g

Co na POCO F8 Pro a Ultra říkáte vy?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
