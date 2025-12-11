POCO M8 Pro může nabídnout nečekaně rychlé nabíjení. Co prozradil únik? Hlavní stránka Zprávičky POCO M8 Pro se objevilo v certifikační databázi FCC s podporou 5G a WiFi 6E Telefon nabídne baterii s kapacitou okolo 6 500 mAh a 100W rychlé nabíjení K dispozici budou tři paměťové varianty až do 12 GB RAM a 512 GB úložiště Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.12.2025 14:01 2 komentáře 2 Značka POCO do Česka nedávno přinesla výkonné modely POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra, které cílí na náročné uživatele požadující špičkový výkon za dostupnou cenu. Nyní se ale rýsuje přírůstek pro opačný konec portfolia – POCO M8 Pro se objevilo v certifikační databázi FCC, díky čemuž byly prozrazeny některé z jeho klíčových specifikací. Velká baterie s extrémně rychlým nabíjením POCO M8 Pro podle serveru TheTechOutlook nabídne baterii s kapacitou 6 330 mAh (jmenovitá hodnota), což v praxi pravděpodobně znamená typickou kapacitu okolo 6 500 mAh. K tomu se údajně přidá podpora 100W rychlého nabíjení, což by v jeho cenové kategorii mohla být naprosto nadstandardní výbava. Pokud se tedy potvrdí, bezesporu půjde o hlavní tahák telefonu. Konektivita a paměťové varianty Z certifikace dále vyplývá, že POCO M8 Pro nabídne podporu 5G sítí, WiFi 6E s dvoupásmovým připojením, Bluetooth a NFC pro bezkontaktní platby. Telefon poběží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2, což je škoda vzhledem k tomu, že nyní už Xiaomi aktivně rozšiřuje HyperOS 3 postavený na Androidu 16. K dispozici mají být tři paměťové konfigurace: 8/256 GB, 12/256 GB a 12/512 GB. POCO F8 Pro recenze: Když telefonu za 13 tisíc dáte špičkový procesor, repráčky BOSE a teleobjektiv Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Cena a dostupnost v Česku Konkrétní informace týkající se dostupnosti POCO M8 Pro na jednotlivých světových trzích zatím k dispozici nemáme, avšak vzhledem k rozsahu úniků lze předpokládat, že k oficiálnímu představení dojde už brzy. V souvislosti s cenou je vhodné připomenout, že POCO M7 Pro 5G na náš trh přišlo s cenou okolo 5 500 Kč, což jej řadilo do nižší střední třídy. Pakliže by se Xiaomi rozhodlo nacenit model M8 Pro podobně, mohlo by v této cenové kategorii jít o telefon s bezkonkurenční rychlostí nabíjení. Zaujalo by vás POCO M8 Pro, kdyby dorazilo do Česka? Zdroje: GSMArena, The Tech Outlook O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář android telefon POCO Střední třída únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024