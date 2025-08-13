Poco M7 Plus je tu! Nabízí obří 7000mAh baterii a 144Hz displej pod 4 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Poco M7 Plus přichází s rekordní 7000mAh baterií v 8,4mm tenkém těle Za solidní cenu nabízí 144Hz displej a Snapdragon 6s Gen 3 Výrobce slibuje dva roky aktualizací systému Android a čtyři roky bezpečnostních záplat Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Poco se rozhodlo zaútočit na segment levných telefonů s jedním jasným trumfem – masivní 7000mAh baterií, kterou dokázalo nacpat do překvapivě tenkého těla. Model M7 Plus 5G měří pouhých 8,4 milimetru, což je na telefon s takovou kapacitou baterie skutečně působivé. Běžné telefony s 5000mAh baterií jsou totiž často tlustší. LCD displej jako daň za nízkou cenu Výkon pro nenáročné, paměť s rezervou Fotoaparát se základní AI výbavou HyperOS a slib aktualizací Cena rozhodne o úspěchu Využití křemíko-uhlíkové baterie umožnilo dosáhnout vyšší energetické hustoty, tedy více kapacity v menším prostoru. Nabíjení probíhá výkonem 33 W, což není nejrychlejší, ale vzhledem k ceně přijatelné. Zajímavostí je podpora 18W reverzního nabíjení – telefon tak může sloužit jako nouzová powerbanka pro vaše sluchátka, hodinky nebo jiný telefon. LCD displej jako daň za nízkou cenu Úhlopříčka 6,9 palce z M7 Plus dělá obří kus mobilu. Poco vsadilo na LCD panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí až 144 Hz. To je na papíře skvělé číslo, v praxi ale LCD technologie znamená horší kontrast a pozorovací úhly než u OLED displejů, které dnes najdeme i v levnějších telefonech. Maximální jas 550 nitů je další kompromis – na přímém slunci budete mít problém. Pro selfie fotky slouží 8Mpx přední kamera v průstřelu displeje. Výkon pro nenáročné, paměť s rezervou Srdcem telefonu je Snapdragon 6s Gen 3, což je v podstatě mírně vylepšený a přejmenovaný Snapdragon 695. Pro běžné používání, sociální sítě a lehčí hry výkon stačí, ale žádné zázraky nečekejte. Poco nabízí varianty s 6 nebo 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Příjemným překvapením je slot pro microSD karty s podporou až 2 TB. V době, kdy výrobci tento prvek masově škrtají, jde o vítaný bonus zejména u telefonu s relativně malým základním úložištěm. Fotoaparát se základní AI výbavou Zadní strana hostí dvojici fotoaparátů – 50Mpx hlavní snímač a blíže nespecifikovaný sekundární objektiv (pravděpodobně makro nebo hloubkový senzor). KOUPIT MOBILY POCO Poco se chlubí několika AI funkcemi jako AI Dynamic Shot, AI Eraser a AI Sky replacement. Jde o základní úpravy fotek známé z dražších telefonů, ale jejich kvalita bude záležet na optimalizaci softwaru. HyperOS a slib aktualizací M7 Plus běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS. Poco slibuje dva roky velkých aktualizací systému a čtyři roky bezpečnostních záplat. Součástí výbavy je i Google Gemini. Telefon dále nabízí odolnost IP64 (ochrana proti prachu a stříkající vodě), boční čtečku otisků a pro někoho užitečný infraport pro ovládání domácí elektroniky. Cena rozhodne o úspěchu V Indii startuje cena na 13 999 rupiích (asi 3 300 Kč) za verzi 6/128 GB, vyšší varianta 8/128 GB vyjde na 14 999 rupií (3 600 Kč). Telefon váží 217 gramů, což je vzhledem k obří baterii pochopitelné. Dostupný bude ve třech barvách – Aqua Blue, Carbon Black a Chrome Silver. Jak se vám líbí nové POCO M7? Zdroj: POCO O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář HyperOS POCO Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024