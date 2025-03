Konkurence se má čeho bát! Řada POCO F7 nabídne absurdní výkon, přitom nebude stát majlant

Xiaomi v předstihu potvrdilo, že brzy nabídne vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite v dalším ze svých zařízení. Není to žádné velké překvapení, jelikož čínský výrobce rád umisťuje špičkové komponenty i do modelů, které nespadají přímo do jeho nejvyšší kategorie. Dosud jsme mohli Snapdragon 8 Elite najít ve čtyřech různých zařízeních: Redmi K80 Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro a Xiaomi 15 Ultra.

Dne 27. března se k této čtveřici připojí Poco F7 Ultra, které má být nástupcem loňského modelu Poco F6 Pro. Co je ale opravdu zajímavé a co mě osobně překvapilo, je fakt, že dle vyjádření Xiaomi dokáže Poco F7 Ultra vytěžit z čipsetu Snapdragon 8 Elite výrazně více výkonu než samotné vlajkové modely Xiaomi 15, 15 Pro a 15 Ultra.

Podle oficiálních informací od Xiaomi dosahuje Poco F7 Ultra v benchmarku AnTuTu v10 celkového skóre 2 843 461 bodů. To je skutečně impozantní hodnota. Xiaomi tento výkonnostní náskok částečně připisuje novému grafickému čipu VisionBoost D7. Jedná se o vůbec první dedikovaný grafický čipset v telefonu Poco, který využívá 12nm výrobní proces. Díky tomuto čipu má Poco F7 Ultra údajně zvládat hraní populární hry Genshin Impact v rozlišení 2K při stabilních 120 FPS.

Je však třeba zdůraznit, že Xiaomi těchto hodnot v AnTuTu dosáhlo za laboratorních podmínek. V reálném každodenním používání se výkon pravděpodobně bude mírně lišit, ale i tak by se Poco F7 Ultra mělo zařadit na šesté místo v celkovém žebříčku AnTuTu, hned za modely jako iQOO 13, RedMagic 10 Pro Plus, Vivo X200 Pro a OnePlus Ace 5 Pro.

První Ultra model v řadě Poco

V minulosti telefony řady Poco F obvykle používaly starší vlajkové čipy – například Poco F5 Pro bylo osazeno čipsetem Snapdragon 8+ Gen 1 a Poco F6 Pro čipem Snapdragon 8 Gen 2. Některé modely dokonce přišly s čipy nižší „s“ kategorie, jako třeba Poco F6 se Snapdragonem 8s Gen 3.

S Poco F7 Ultra se však značka rozhodla nabídnout to nejlepší, co je aktuálně na trhu k dispozici, a proto je tento model také prvním v řadě F, který si může dovolit označení „Ultra“. Poco F7 Pro, které bude uvedeno současně, se musí spokojit s loňským Snapdragonem 8 Gen 3, který však i v dnešní době nabízí stále brutální výkon.

Obě varianty mají základní konfiguraci 12 GB RAM a 256 GB úložiště. Avšak zatímco Pro model lze upgradovat maximálně na 12/512 GB, Ultra verze nabídne i variantu s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm.

Zdroj: GSMArena