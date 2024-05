To se Xiaomi nepovedlo! Firma omylem prozradila, jaké bude POCO F6 Pro

POCO F6 Pro se pomalu chystá na celosvětové představení

Nyní už s jistotou víme, že půjde o přeznačené Redmi K70

Novinka nabídne Snapdragon 8 Gen 2 a špičkový OLED displej

Společnost Xiaomi se chystá uvést na trh další model ze série POCO, tentokrát s označením F6 Pro. Půjde o nástupce populárního POCO F5 Pro, které nabízelo v době uvedení vynikající poměr mezi cenou a výkonem a dost možná šlo o nejlépe vybavený telefon své třídy. Ačkoliv oficiální uvedení na trh ještě neproběhlo, Xiaomi nyní omylem zveřejnilo aktualizaci pro tento telefon, čímž odhalilo jeho klíčové vlastnosti.

Jednou z nejzajímavějších informací je kódové označení telefonu „Vermeer“. To se shoduje s kódovým označením modelu Redmi K70, coby důkaz, že oba telefony jsou prakticky identické. To by znamenalo, že POCO F6 Pro bude sdílet s Redmi K70 čipset Snapdragon 8 Gen 2 a další parametry. Počítat můžeme také s 6,67palcovým OLED displejem s rozlišením QHD+, hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx a 5000mAh baterií se 120W nabíjením.

Tato podobnost není u POCO novinkou. Již dříve jsme byli svědky podobných případů, například u modelu Poco X6 Pro, který je prakticky klonem Redmi K70E, s výjimkou menší baterie a nižšího nabíjecího výkonu.

V podstatě tedy zbývá odhalit jediné — cenu. Dalo by se ale předpokládat, že vzhledem k použitým specifikacím, se nebude příliš lišit od loňského modelu. To by znamenalo, že by se POCO F6 Pro na českém trhu prodávalo za přibližně 14 tisíc korun, s nějakou tou počáteční akcí by se mohla ještě o pár korun snížit.

Jak se těšíte na POCO F6 Pro?

Zdroj: GSMArena